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СМИ назвали имя кандидата на пост замминистра обороны

19.01.2017 РИА Новости 65 0
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Александр Фомин
Александр Фомин
Источник: Алексей Дружинин / РИА Новости

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин может занять пост замминистра обороны, пишет газета "Ведомости".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин своим указом назначил замглавы военного ведомства Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел.

Источник, близкий к Минобороны, рассказал изданию, что в случае назначения Фомина ФСВТС либо станет еще более тесно связана с военным ведомством, либо будет преобразована в одно из управлений или департаментов.

Представитель ФСВТС комментировать информацию о назначении Фомина отказался. Получить комментарии Минобороны изданию также не удалось. При этом пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отметила, что подобные кадровые решения являются прерогативой Кремля.

Александр Фомин родился в 1959 году в городе Лениногорск (Восточно-Казахстанской области). С 2001 года он занимал должность замглавы "Рособоронэкспорта", а с 2005-го работает в ФСВТС, заняв пост директора в 2012-м.

18.01.2017
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Казахстан
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр

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