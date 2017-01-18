СМИ: Су-35 получили сверхточные всепогодные прицелы
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Истребитель Су-35
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новейшие российские сверхманевренные истребители Су-35 получили уникальные оптические системы, обнаруживающие беспилотники, вертолеты и самолеты по теплу двигателей, пишет газета "Известия". Оптико-локационная система ОЛС-35 позволяет также поражать наземные цели.
ОЛС-35 основана на чувствительной видеокамере и тепловизоре, работающем в любую погоду днем и ночью, а также оснащена лазером. Последний измеряет расстояние до цели и создает невидимое пятно, на которое "ориентируются" бомбы и ракеты, оборудованные лазерной головкой наведения. Данные передаются в прицельный комплекс истребителя, после чего бортовая машина рассчитывает параметры для точного поражения цели.
Информация, полученная оптико-локационной системой, выводится на индикатор на лобовом стекле в кабине пилота.
18.01.2017
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