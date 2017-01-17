Самолет-трансформер от ЦАГИ как конкурент Ил-112В



Макет Ил-112В

Источник: www.sdelanounas.ru Макет Ил-112ВИсточник: www.sdelanounas.ru

В связи с износом парка Ан-26 – основного военно-транспортного самолета ВВС РФ – давно возник вопрос о его замене. Политика поддержки украинского производителя, характерная для всего постсоветского периода, привела к тому, что министром обороны Анатолием Сердюковым было принято решение о закупке Ан-140. В связи с этим из российского бюджета шло финансирование разработки данной машины.

После деградации российско-украинских отношений после известных событий было принято решение, согласно которому место Ан-26 должен занять Ил-112В, первый полет которого запланирован на 2018 год. Его производство будет организовано на Воронежском авиационном заводе. Самолет предназначен как для перевозки военнослужащих в полной боевой экипировке, так и различных видов вооружений и военной техники. На машине установлены два новейших российских турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ, позволяющие развивать скорость 500 км/ч. Дальность полета с полезной нагрузкой весом 3,5 т составляет 2400 км.

Проекции Ил-112В http://www.sdelanounas.ru/blogs/23674/

Однако Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского представил новый концепт легкого транспортного самолета-трансформера. Он создан по классической аэродинамической схеме: цельнометаллический свободнонесущий двухмоторный моноплан с высоко расположенным крылом. Однокилевое вертикальное оперение с форкилем и двумя подфюзеляжными гребнями. Способен взлетать и садиться на необорудованные грунтовые аэродромы. Главным достоинством самолета считается возможность его переоборудования, занимающего всего несколько часов, из пассажирского варианта в транспортный. В зависимости от текущей модификации он способен перевозить 50 человек или 6 т груза на расстояние до 1,5 тыс. км.

Концепт легкого транспортного самолета-трансформера, разработанный в ЦАГИ Источник: ЦАГИ

В Объединенной авиастроительной корпорации крайне скептически отнеслись к данной разработке: «Двух самолетов в этом классе быть не может –так что продувать какого-то конкурента в то время, как мы уже в этом году планируем поднять Ил-112В в воздух, как-то странно. Ни ОАО «Ил», ни Минобороны как основной заказчик Ил-112В не заказывали ЦАГИ подобных работ. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности никому не нужных исследований, проводимых институтом за государственный счет».