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Самолет-трансформер от ЦАГИ как конкурент Ил-112В

18.01.2017 Военное обозрение 80 0
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Макет Ил-112В
Макет Ил-112В
Источник: www.sdelanounas.ru

В связи с износом парка Ан-26 – основного военно-транспортного самолета ВВС РФ – давно возник вопрос о его замене. Политика поддержки украинского производителя, характерная для всего постсоветского периода, привела к тому, что министром обороны Анатолием Сердюковым было принято решение о закупке Ан-140. В связи с этим из российского бюджета шло финансирование разработки данной машины.

После деградации российско-украинских отношений после известных событий было принято решение, согласно которому место Ан-26 должен занять Ил-112В, первый полет которого запланирован на 2018 год. Его производство будет организовано на Воронежском авиационном заводе. Самолет предназначен как для перевозки военнослужащих в полной боевой экипировке, так и различных видов вооружений и военной техники. На машине установлены два новейших российских турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ, позволяющие развивать скорость 500 км/ч. Дальность полета с полезной нагрузкой весом 3,5 т составляет 2400 км.


Проекции Ил-112В

http://www.sdelanounas.ru/blogs/23674/


Однако Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского представил новый концепт легкого транспортного самолета-трансформера. Он создан по классической аэродинамической схеме: цельнометаллический свободнонесущий двухмоторный моноплан с высоко расположенным крылом. Однокилевое вертикальное оперение с форкилем и двумя подфюзеляжными гребнями. Способен взлетать и садиться на необорудованные грунтовые аэродромы. Главным достоинством самолета считается возможность его переоборудования, занимающего всего несколько часов, из пассажирского варианта в транспортный. В зависимости от текущей модификации он способен перевозить 50 человек или 6 т груза на расстояние до 1,5 тыс. км.


Концепт легкого транспортного самолета-трансформера, разработанный в ЦАГИ
Источник: ЦАГИ

В Объединенной авиастроительной корпорации крайне скептически отнеслись к данной разработке: «Двух самолетов в этом классе быть не может –так что продувать какого-то конкурента в то время, как мы уже в этом году планируем поднять Ил-112В в воздух, как-то странно. Ни ОАО «Ил», ни Минобороны как основной заказчик Ил-112В не заказывали ЦАГИ подобных работ. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности никому не нужных исследований, проводимых институтом за государственный счет».

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Украина
Продукция
117С
Ан-140
Ан-26
Ил-112
ТВ7-117
Компании
Ил
Минoбороны РФ
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ЦАГИ
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Сердюков Анатолий

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