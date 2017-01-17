Российская армия получила новый стрелковый тренажер



Стрелковый тренажер 1У35М

Источник: Алексей Иванов / ТРК "Звезда" Стрелковый тренажер 1У35МИсточник: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Над созданием комплекса для обучения стрельбе из автоматов и гранатометов трудились специалисты ЦНИИточмаша

Уникальный стрелковый тренажер 1У35М, разработанный в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаше), начал поступать в воинские подразделения. Он предназначен для обучения приемам и правилам стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

С помощью 1У35М военнослужащий может обучаться стрельбе из различного оружия: автомата АК-74 (АК-74М) с подствольным гранатометом ГП-25, пулеметов РПК74Н1, ПКМ, снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, гранатометов РПГ-7В с прицелом ПГО-7В и РПГ-26. Кроме того, возможна поставка других видов имитаторов оружия и прицелов.

«Работа на тренажере в течение десяти дней по десять минут на каждого стрелка обеспечивает уверенную боевую стрельбу с оценками «хорошо» и «отлично», – рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» главный конструктор тренажера Радий Махлин.

По его словам на тренажере отрабатывается один из ключевых навыков при автоматической стрельбе – удержание оружия. «Если боец делать этого не будет, то первая пуля, может быть, и попадет в цель, но все остальные уйдут. При этом увод оружия – это систематическая ошибка, стрелок уводит автомат вправо вверх. Он должен парировать это, а также уменьшить рассеивание пуль», – пояснил конструктор.

Радий Махлин также добавил, что на тренажере 1У35М имитируется 100% величина отдачи оружия при стрельбе очередями и одиночными выстрелами. Она более эффективна за счет применения внешнего привода.

С помощью такого тренажера также можно отработать все действия, которые осуществляются по подготовке оружия к стрельбе – присоединить магазин к имитатору оружия, установить переводчик огня в нужный режим, зафиксировать прицельную планку, провести «перезаряжание».

К практической стрельбе обучающийся допускается после успешного прохождения экзамена по теории. Теоретическую подготовку военнослужащий проходит в специальной программе на компьютере. При ее запуске можно выбрать оружие: автомат, пулемет, снайперскую винтовку с прицелом, гранатомет. Затем задаются дальность цели и ее вид, и даже погодные условия.

В частности, программа позволяет военнослужащему увидеть на экране монитора теоретическую точку попадания, траекторию полета пули или гранаты, провести коррекцию точки прицеливания, изменить установки на прицеле.

Над созданием тренажера более двух лет трудились специалисты различных отделов ЦНИИточмаш. Для армии сделано уже более 30 комплектов тренажера.

«Он поставляется в части и соединения постоянной боевой готовности вблизи мест их дислокации. Кроме того, мы разрабатываем стрелковый тренажер не только для армии, но и для силовых структур, а также для школы ДОСААФ», – сообщил главный конструктор.

Он также добавил, что сейчас конструкторы ЦНИИточмаша трудятся над проектом тренажера, на котором можно будет сдавать нормативы ГТО по стрельбе.