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Что прикроют северные бастионы России

18.01.2017 ИТАР-ТАСС 60 0
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Источник: © Минобороны РФ

Военный обозреватель ТАСС рассказал о задачах и возможном боевом потенциале подразделений береговой обороны, создаваемой российской армией в Арктической зоне

Министерство обороны России в ближайшие годы основное внимание будет уделять развитию военной инфраструктуры в Арктической зоне и на Курильских островах. Об этом не раз заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. В частности, планируется развернуть два новых соединения береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути.

Как пишут "Известия", их задача — обеспечение безопасности участков маршрута и прилегающего к нему побережья. Предполагается, что новые воинские части планируется создать на Кольском полуострове на базе береговых войск Северного флота.

Географическая разница

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, создаваемые в Вооруженных силах РФ соединения береговой обороны могут иметь различный состав в зависимости от места их дислокации и поставленных перед ними задач.


Одно дело — дивизия береговой обороны в Крыму, где сравнительно теплая даже зимой погода, — она может иметь в своем составе танковые, мотострелковые, артиллерийские (самоходные и буксируемые орудия), зенитно-ракетные части и подразделения, а также разведывательные, связи, инженерно-саперные, защиты от оружия массового поражения… И конечно, дивизионы противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион"

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС


Одна из задач крымской бригады береговой обороны — защита мест базирования Черноморского флота и побережья от морских десантов и возможного нападения "неприятеля" с суши. В 2016 году стало известно о создании такого же соединения на севере страны.


Другое дело (в сравнении с Крымом. — Прим. ТАСС) — аналогичная дивизия на Чукотке. Сложно там представить, чтобы такое соединение имело в своем составе танки, которые зимой будут занесены многометровым снегом и обездвижены, а летом станут тонуть в мшистой тундре. Аналогично и самоходные или буксируемые артиллерийские орудия и мобильные зенитные ракетные системы большой дальности. Им тоже надо создавать серьезные условия для передвижения по местным дорогам, а точнее, по бездорожью

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС


Эксперт полагает, что, возможно, противодесантные, противодиверсионные подразделения, сведенные в батальоны и роты, будут передвигаться по тундре зимой и летом на квадроциклах, сочлененных снегоходах или на легких бронированных многоцелевых бронетранспортерах, усиленных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами и огнеметами.

Системы ПВО малой дальности также должны размещаться на сочлененных снегоходах или их аналогах — комплексы и "Тор-М2", и "Панцирь-С1" выпускаются в модульных вариантах, их можно разместить на любой транспортной базе, в том числе и на сочлененных снегоходах.


Другое дело — зенитные ракетные комплексы С-400. Для них необходимы стационарные площадки, как, впрочем, и для комплексов"Бал" и "Бастион". Их задача — перекрыть огневыми возможностями Берингов пролив, чтобы через него по направлению на Запад не проходили чужие боевые корабли с системами ПРО и крылатыми ракетами большой дальности на борту. Думается, такая задача этим комплексам по плечу

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС


Прикрыть Сибирь


Военнослужащие ВС России
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

По мнению Литовкина, примерно такие же задачи будут выполнять и части береговой обороны на Кольском полуострове и прилегающих к нему архипелагах Арктики и на отдельных островах Курильской гряды.


Опять же в зависимости от месторасположения и поставленных перед ними задач они могут быть самого разного состава. Но главное — обеспечить защиту российской территории и наших национальных интересов на западном, арктическом и дальневосточном (тихоокеанском) направлении, кстати, сирийского побережья тоже, от непрошеных "гостей" с их ракетными системами, угрожающими российским системам сдерживания вероятного агрессора

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС


Эксперт также считает, что дело не только в обеспечении безопасности Северного морского пути, который для нашей страны может стать "чем-то вроде Суэцкого канала для Египта", пропуская караваны судов с грузами из Азии, Австралии и западного побережья Северной Америки для Европы, обслуживание и защиту этого выгодного со всех сторон маршрута, но и защитить природные богатства в водах Северного Ледовитого океана.


Главное — обезопасить в Сибири боевые позиции наших стратегических ракетных войск с северного направления. Решать эту задачу будут не только части береговой обороны, но и летчики, пограничники, моряки — на надводных кораблях и в подводных лодках, подразделения РЭБ и РЛС, оптической и технической разведки, другие, а также дежурные части ВДВ, Росгвардии… Словом, работы, которая должна быть комплексной, многоуровневой и разносторонней, хватит всем

Виктор Литовкин

Военный обозреватель ТАСС


В 2016 году стало известно, что на Курильских островах Итуруп и Кунашир были развернуты противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Эти подразделения входят в состав сформированной в 2014 году 72-й береговой ракетной бригады Тихоокеанского флота. На Камчатке заступили на боевое дежурство расчеты комплекса "Панцирь-С1".

Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащается сверхзвуковыми ракетами П-800 "Оникс" ("Яхонт" — экспортный вариант. — Прим. ТАСС). Он способен уничтожать надводные корабли различных классов и типов. Один комплекс, боекомплект которого может включать до 36 ракет, способен защищать более 600 км побережья.

Вооруженный дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35 комплекс "Бал" способен ликвидировать наземные и надводные цели врага на расстоянии около 130 км. Х-35 способна уничтожать корабли водоизмещением до 5000 тонн. Ракета может применяться в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Австpалия
Египет
Россия
Продукция
3M-55
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бастион
Х-35
Х-61 Яхонт
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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