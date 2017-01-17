Источник: запуск корабля "Союз МС-04" к МКС могут отложить на месяц



Байконур. Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: nashaagasha.org

Источник: nashaagasha.org Байконур. Старт ракеты-носителя "Союз" Источник: nashaagasha.orgИсточник: nashaagasha.org

Источник отметил, что пуск могут перенести на 22 апреля, однако решение еще не принято

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Запуск очередной экспедиции к Международной космической станции (МКС) на корабле "Союз МС-04" могут перенести на месяц, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Речь идет о переносе старта с 27 марта на 20-е числа апреля, в частности, обсуждается 22 число. Однако решение о переносе пуска еще не принято", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" не стали комментировать возможный перенос старта.

Ранее Роскосмос сообщил о замене пилотируемого корабля №734, запуск которого запланирован на 27 марта, на корабль с заводским номером 735. Он должен доставить на орбиту российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера.

Также сообщалось, что двигатели третьей ступени 11Д55 (РД-0110) ракет-носителей "Союз-ФГ" и "Союз-У", предназначенных для запуска корабля "Союз МС-04" и грузовика "Прогресс МС-05", будут заменены на аналогичные из другой серии. Такое решение было принято после аварии грузовика "Прогресс МС-04", который был потерян при запуске 1 декабря.

Как выяснила комиссия Роскосмоса, наиболее вероятной причиной аварии стало разрушение двигателя третьей ступени, к чему привело возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя. Как отмечали в Роскосмосе, к этому могло привести либо попадание посторонних частиц в полость насоса, либо нарушение технологии сборки двигателя.