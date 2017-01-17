Компании Rheinmetall и Steyr Mannlicher разработали новую автоматическую винтовку RS556



5,56-мм автоматическая винтовка RS556

Источник: Steyr Mannlicher 5,56-мм автоматическая винтовка RS556Источник: Steyr Mannlicher

Согласно совместному пресс-релизу компаний Rheinmetall и Steyr Mannlicher, они совместно разработали новую автоматическую модульную винтовку RS556 калибра 5,56×45, которую хотят предложить на тендер Бундсевера, планирующего замену винтовкам G36 начиная с 2019 года.

RS556 унаследовала черты винтовки STM 556 разработки Steyr Mannlicher и находящейся в производстве с 2012 года. Ее особенностью является система сухой смазки, которая может адаптироваться к различной длине винтовки (от 417 до 508 мм), в зависимости от поставленных задач.

Стандартный вариант RS556 оснащен стволом длиной 406 мм и магазином на 30 патронов. Ее масса составляет 4,2 кг, на винтовке имеется телескопический приклад. Как сообщается, винтовка отличается хорошей эргономикой и с ней легко обращаться. Она может оснащаться стволами семи размеров: 293 мм и 330 мм в варианте "оружие личной защиты", 370 мм (карабин), 406 и 450 (автоматическая винтовка), 505мм и 550 мм (винтовка повышенной точности).

Новая винтовка совместима с программой " Infanterist der Zukunft " (IdZ - улучшенная система) и может оснащаться 40-мм гранатометом, на RS556 также установдена планка Пикатинни (стандарты MIL-STD-1913, STANAG 2324 и STANAG 4694), что позволяет монтировать различные прицелы.

Оба производителя гарантируют, что обладая казенной частью специального типа, RS556 может постоянно эксплуатироваться в надежной манере, даже в неблагоприятных условиях, то есть, в холоде и жаре. Этот аргумент должен понравится Бундсеверу после критики в адрес винтовки Heckler&Koch G36 в связи с тем, что она становится неточной при нагреве.