Компании Rheinmetall и Steyr Mannlicher разработали новую автоматическую винтовку RS556
|
|
5,56-мм автоматическая винтовка RS556
Источник: Steyr Mannlicher
Согласно совместному пресс-релизу компаний Rheinmetall и Steyr Mannlicher, они совместно разработали новую автоматическую модульную винтовку RS556 калибра 5,56×45, которую хотят предложить на тендер Бундсевера, планирующего замену винтовкам G36 начиная с 2019 года.
RS556 унаследовала черты винтовки STM 556 разработки Steyr Mannlicher и находящейся в производстве с 2012 года. Ее особенностью является система сухой смазки, которая может адаптироваться к различной длине винтовки (от 417 до 508 мм), в зависимости от поставленных задач.
Стандартный вариант RS556 оснащен стволом длиной 406 мм и магазином на 30 патронов. Ее масса составляет 4,2 кг, на винтовке имеется телескопический приклад. Как сообщается, винтовка отличается хорошей эргономикой и с ней легко обращаться. Она может оснащаться стволами семи размеров: 293 мм и 330 мм в варианте "оружие личной защиты", 370 мм (карабин), 406 и 450 (автоматическая винтовка), 505мм и 550 мм (винтовка повышенной точности).
Новая винтовка совместима с программой " Infanterist der Zukunft " (IdZ - улучшенная система) и может оснащаться 40-мм гранатометом, на RS556 также установдена планка Пикатинни (стандарты MIL-STD-1913, STANAG 2324 и STANAG 4694), что позволяет монтировать различные прицелы.
Оба производителя гарантируют, что обладая казенной частью специального типа, RS556 может постоянно эксплуатироваться в надежной манере, даже в неблагоприятных условиях, то есть, в холоде и жаре. Этот аргумент должен понравится Бундсеверу после критики в адрес винтовки Heckler&Koch G36 в связи с тем, что она становится неточной при нагреве.
|5,56-мм автоматическая винтовка RS556
|Источник: Rheinmetall / Steyr Mannlicher
17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.05.2013 Перспективы развития российских БПЛА
12.03.2013 Прогноз основных событий в российской и украинской самолетостроительной отрасли на 2013 год
16.08.2011 МАКСимальный уровень обороны не просматривается
18.01.2017 Корпорация победителей
17.01.2017 "Адмирал Горшков" - первый с отечественной ГТУ
16.01.2017 "Севмаш" планирует завершить ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" до 2020 года
13.01.2017 Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
13.01.2017 Итальянский партнер вышел из "Гражданских самолетов Сухого"