Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компании Rheinmetall и Steyr Mannlicher разработали новую автоматическую винтовку RS556

18.01.2017 bmpd.livejournal.com 94 0
0
Понравилась новость?
 0
RS556
5,56-мм автоматическая винтовка RS556
Источник: Steyr Mannlicher

Согласно совместному пресс-релизу компаний Rheinmetall и Steyr Mannlicher, они совместно разработали новую автоматическую модульную винтовку RS556 калибра 5,56×45, которую хотят предложить на тендер Бундсевера, планирующего замену винтовкам G36 начиная с 2019 года.

RS556 унаследовала черты винтовки STM 556 разработки Steyr Mannlicher и находящейся в производстве с 2012 года. Ее особенностью является система сухой смазки, которая может адаптироваться к различной длине винтовки (от 417 до 508 мм), в зависимости от поставленных задач.

Стандартный вариант RS556 оснащен стволом длиной 406 мм и магазином на 30 патронов. Ее масса составляет 4,2 кг, на винтовке имеется телескопический приклад. Как сообщается, винтовка отличается хорошей эргономикой и с ней легко обращаться. Она может оснащаться стволами семи размеров: 293 мм и 330 мм в варианте "оружие личной защиты", 370 мм (карабин), 406 и 450 (автоматическая винтовка), 505мм и 550 мм (винтовка повышенной точности).

Новая винтовка совместима с программой " Infanterist der Zukunft " (IdZ - улучшенная система) и может оснащаться 40-мм гранатометом, на RS556 также установдена планка Пикатинни (стандарты MIL-STD-1913, STANAG 2324 и STANAG 4694), что позволяет монтировать различные прицелы.

Оба производителя гарантируют, что обладая казенной частью специального типа, RS556 может постоянно эксплуатироваться в надежной манере, даже в неблагоприятных условиях, то есть, в холоде и жаре. Этот аргумент должен понравится Бундсеверу после критики в адрес винтовки Heckler&Koch G36 в связи с тем, что она становится неточной при нагреве.


5,56-мм автоматическая винтовка RS556
Источник: Rheinmetall / Steyr Mannlicher
17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
М-55
Компании
Сухой ПАО

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 18.01 00:22
  • 10
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 00:16
  • 20
Новый российский шлем спас ополченца ДНР от пули из автомата Калашникова
  • 17.01 21:10
  • 1
Крупный станкостроительный холдинг будет создан до конца 2017 года на базе компании "Стан" - Мантуров
  • 17.01 20:14
  • 8
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 17.01 19:32
  • 72
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 17.01 19:08
  • 10
Сергей Чернышев: "Куда полетят самые быстрые российские самолеты"
  • 17.01 18:50
  • 3229
Оценка Советского периода в истории России.
  • 17.01 18:43
  • 44
Экранопланам – быть!
  • 17.01 18:13
  • 96
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 17.01 17:33
  • 9
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
  • 17.01 17:15
  • 26
Зенитный ракетный полк с C-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
  • 17.01 16:21
  • 2
"Уралвагонзавод" опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
  • 17.01 16:04
  • 4060
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.01 16:04
  • 23
В России предлагают создать космические аппараты с ядерной энергоустановкой
  • 17.01 15:48
  • 2
Боевой модуль "Вихрь" разработки севастопольского НТЦ "Импульс-2"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  