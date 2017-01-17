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Россияне уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну при угрозе

18.01.2017 РИА Новости 47 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
Источник: poprunews.ru

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Большинство россиян (92%) считают, что Вооруженные силы сейчас способны защитить население страны в случае возникновения угрозы, более 70% полагают, что боеспособность российской армии повысилась за последние несколько лет, три четверти опрошенных отмечают влияние армии на развитие экономики, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен в октябре 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Россияне отмечают эффективность мер, принятых в свое время для повышения уровня боеспособности российской армии: 76% респондентов считают, что за последние 2-3 года она повысилась. Для сравнения: год назад об этом говорили 73% наших сограждан. Доля негативных ответов крайне низкая - лишь 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 15% опрошенных", - говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом, уточняют социологи, чем старше респонденты, тем более заметны для них достигнутые изменения. Например, среди опрошенных в возрасте 18-24 лет о повышении боеспособности говорят 71%, а вот в группе старше 60 лет этот показатель существенно выше - 81%. Если говорить о тех, кто выражают высокую осведомленность о положении дел в армии, эта доля составляет 83%.

"Оценки боеготовности Вооруженных сил близки к максимально возможным: 92% граждан считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны. Скептически настроены в этом вопросе только 5%", - отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, в современном российском обществе роль армии как института оценивается достаточно высоко.

"Так, 70% опрошенных считают, что она оказывает воздействие на жизнь граждан, 75% отмечают ее влияние на развитие экономики страны. Убежденность в том, что армия играет важную роль в экономическом развитии общества, с возрастом увеличивается и достигает наиболее высоких значений в группах от 45 лет и старше", - отмечено в материалах опроса.

В возрастных группах от 18 до 34 лет 66% признают наличие влияния армии на жизнь в целом, среди респондентов старше 60 лет этот показатель составляет 78%.

На расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора. Результаты опроса показывают, что россияне солидарны с главой государства в оценке боеспособности армии, ее готовности отразить любую потенциальную угрозу, отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Очевидно, что столь высокая оценка сформирована прежде всего позитивным информационным фоном последних трех лет: крупномасштабные военные учения, популярные военные игры (типа "Танкового биатлона" и "Авиадартс"), поступление новой техники в войска. Огромную роль сыграли эффективное участие "вежливых людей" в освобождении Крыма и успехи российских Воздушно-космических сил в сирийском конфликте. Дали эффект усилия министра Сергея Шойгу по восстановлению общественного престижа офицерского корпуса и армии в целом", - полагает Федоров.

17.01.2017
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