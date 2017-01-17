Ракета "Тополь-М", запущенная с Плесецка, успешно поразила цель на Камчатке



Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2)

Источник: rbase.new-factoria.ru Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М (РС-12М2)Источник: rbase.new-factoria.ru

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М" успешно запустили с космодрома Плесецк, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Пуск был произведен 16 января совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-космических сил. "Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, цель пуска - подтверждение стабильности летно-технических характеристик ракеты данного типа.