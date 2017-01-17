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Более 90% россиян уверены в способности ВС РФ защитить страну в случае угрозы

18.01.2017 ИТАР-ТАСС 43 0
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Сергей Шойгу и Владимир Путин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) во время военного парада на Красной площади
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

76% граждан страны полагают, что за последние годы боеспособность российской армии повысилась

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 90% россиян уверены в том, что в случае возникновения угрозы Вооруженные силы (ВС) РФ смогут защитить население страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Оценки боеготовности Вооруженных сил близки к максимально возможным: 92% граждан считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны, - говорится в сообщении. - Скептически настроены в этом вопросе только 5%".

"Россияне отмечают эффективность мер, принятых в свое время для повышения уровня боеспособности российской армии: 76% респондентов считают, что за последние два-три года она повысилась", - отмечает ВЦИОМ. Противоположной точки зрения придерживаются только 2% опрошенных, еще 15% респондентов не фиксируют каких-либо изменений.

Согласно данным опроса, россияне высоко оценивают роль армии как института в современном российском обществе: "70% опрошенных считают, что она оказывает воздействие на жизнь граждан, 75% отмечают ее влияние на развитие экономики страны". При этом, передает ВЦИОМ, чем старше респонденты, тем более ярко выражено их осознание этого факта: так, непосредственное влияние ВС на общественную жизнь страны фиксируют 78% респондентов старше 60 лет.

"Очевидно, что столь высокая оценка сформирована прежде всего позитивным информационным фоном последних трех лет: крупномасштабные военные учения, популярные военные игры (типа "Танкового биатлона" и "Авиадартс"), поступление новой техники в войска. Огромную роль сыграли эффективное участие "вежливых людей" в освобождении Крыма и успехи российских Воздушно-космических сил в сирийском конфликте. Дали эффект усилия министра Сергея Шойгу по восстановлению общественного престижа офицерского корпуса и армии в целом ", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках всех федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,4%.

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей

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