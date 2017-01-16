Корабельная ударная группа Северного флота повышает градус истерики в НАТО



Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота России "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота России "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"

Королевский военно-морской флот Великобритании готовится сопровождать у берегов Шотландии корабельную авианосную ударную группу Северного флота, которая возвращается из Средиземного моря в Североморск. В октябре прошлого года мы наблюдали аналогичную реакцию альянса.

Британские сторожевые корабли и подлодки при поддержке союзников по НАТО внимательно отслеживают передвижение российских кораблей. В британском ВМФ сообщили, что беспокойство вызывает также возросшая активность российских подводных лодок в водах к северу от Шотландии (конкретных примеров враждебной деятельности не приводится).

Военно-морские силы альянса выглядят уязвленными. Ранее МИД России отметил: "Была попытка давления на Испанию с тем, чтобы помешать заходу наших военных кораблей в испанские порты. Те, кто это делают, являются пособниками ИГИЛ (запрещена в РФ - Ред.)… потому что российская группировка направлялась в Сирию для борьбы с терроризмом".

Минобороны РФ предусматривало возможность по согласованию с испанской стороной делового визита отдельных кораблей авианосной группы в порт Сеута на северном побережье Африки. Однако испанцы дали понять, что испытывают давление со стороны США и НАТО, поэтому заход российских кораблей нецелесообразен. Североморцы не имеют проблем с топливом и продовольствием, корабельная ударная группа вполне автономна.

Но почему командование ВМС НАТО так заметно нервничает в Атлантике?

"Непобедимая армада" лишь сопровождает

Долгосрочная стратегия Запада предусматривает глобальное доминирование и ослабление потенциальных конкурентов во всех ключевых точках. Однако ВМФ России не первый год доказывает дальними походами и полетами, что вернулся в Мировой океан всерьез и надолго. Постоянное присутствие российских боевых кораблей в стратегически важных районах планеты чрезвычайно беспокоит США и их союзников, которые откровенно претендуют на мировое господство. Практика борьбы с боевиками террористических организаций на Ближнем Востоке господство Запада не подтверждает.

Американские ВМС имеют глобальные планы в области противоракетной обороны, серьёзную группировку военных спутников на орбите Земли. И все-таки сегодня самый вооруженный, защищенный и могущественный надводный ракетный корабль в мире - российский тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Пётр Великий". И натовская "непобедимая армада" может лишь сопровождать его у побережья Шотландии.

Дежурная шумиха в западных СМИ относительно дыма из трубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и прочие "насмешки недостойных над достойным" погоды не делают. Пока альянс буксует в песках Ближнего Востока, ВМФ России постепенно захватывает контроль над Атлантикой, не говоря уже о Средиземноморье.

Россия строит самые современные подводные лодки, присутствие которых в Мировом океане очень беспокоит США и НАТО, заставляет менять стратегию, продвигаясь к российским границам по суше и по внутренним морям.

Новые войсковые формирования и ракетные комплексы на Западе России охлаждают горячие головы в Вашингтоне и Брюсселе. Гиперзвуковая стратегия свидетельствует об отсутствии технологических ограничений в разработке новых видов и систем российского оружия.

В сложившейся геополитической ситуации альянсу по силам лишь имитировать могущество и совершать мелкие пакости.

Операция - не демонстрация

На Западе принято оценивать усилия России на Ближнем Востоке исключительно как демонстрацию военной мощи. Однако ВКС и ВМФ России на сирийском направлении действуют против международных террористических группировок - по просьбе законного правительства САР, на основании норм международного права. Американская коалиция в регионе не может предъявить миру аналогичную легитимность либо эффективность.

Корабельная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" покинула Североморск в середине октября 2016 года. И уже 15 ноября 2016 года Минобороны РФ сообщило о первом в истории боевом применении авиации ТАКР "Адмирал Кузнецов". В войсковой операции на территории Сирии задействовали более 40 единиц палубной авиации.

ТАРКР "Пётр Великий", ТАКР "Адмирал Кузнецов", другие корабли Северного флота, прежде всего, обеспечили усиление группировки ВКС России и разгром вооруженных террористических формирований в Сирии, освобождение Алеппо. Никаких демонстраций. Боевая задача выполнена. Подведение итогов - в Североморске.

Корабельная ударная группа вышла в Атлантический океан, и все же постоянное оперативное объединение ВМФ России - Средиземноморская эскадра - может быть в любое время усилено боевыми кораблями Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

После планового сокращения российской группировки войск в Сирии у России останется в этой стране два стратегических военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме "Хмеймим" (полноценная авиабаза) и модернизированный пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус.

Между тем, открываются новые перспективы. За постоянное присутствие ВМФ России в Средиземноморье выступают Сирия, Египет, Ливия, Тунис. Ранее Минобороны РФ анонсировало возможное возвращение военных баз в Египет, на Кубу и во Вьетнам. Зачем нам это надо?

С конца XX века Россия проводила миролюбивую политику, а на Западе это воспринимали как слабость и капитуляцию. В эти же годы военные операции США и НАТО всё чаще стали проводиться без санкции ООН: Сербия - 1995 и 1999, Афганистан - 2001, Ирак - 2003, Пакистан, Йемен, Сомали - 2002. Уместно вспомнить и некоторые сомнительные операции, санкционированные ООН: Ирак - 1991, Сомали - 1993, Ливия - 2011. Такая статистика говорит любой суверенной стране: на пути в светлое будущее надо надеяться не на благорасположение Запада, а на собственные вооруженные силы.

ВМФ - основа морского потенциала России, и военно-морская деятельность - высший государственный приоритет. Россия вернулась на Ближний Восток, и это сразу ощутил 6-й флот США. И корабельная ударная группа Северного флота ещё не раз придет в Средиземноморье.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"