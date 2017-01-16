О программах самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ и перспективных транспортных самолетов СВТС и ПТС



Находящийся на аэродроме АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" головной грузовой самолет Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96101, заводской номер 97693201001), подлежащий переоборудованию в самолет-заправщик Ил-96-400ТЗ для ВКС России. Воронеж, февраль 2015 года

Источник: Сергей Пугачев / russianplanes.net Находящийся на аэродроме АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" головной грузовой самолет Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96101, заводской номер 97693201001), подлежащий переоборудованию в самолет-заправщик Ил-96-400ТЗ для ВКС России. Воронеж, февраль 2015 годаИсточник: Сергей Пугачев / russianplanes.net

В корпоративном журнале АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) "Горизонты" (в недавно вышедшем № 4 за 2016 год - здесь) опубликован материал "Перспективы "Ильюшина" с изложением небезынтересной информации об основных перспективных работах АО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина".

В частности о программе самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ, о которой уже некоторое время не было сведений, сообщается:

"В 2015 году управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации сообщило, что военное ведомство заключило контракт с ОАКна постройку самолетов-топливозаправщиков Ил-96-400ТЗ. Эта машина создается на базе грузовой модификации Ил-96-400Т. Он будет способен передать свыше 65 тонн топлива на удалении до 3,5 тыс. км.

На Ил-96-400ТЗ будут установлены универсальные приборы авиационной заправки УПАЗ-1, прекрасно зарекомендовавшиесебя на строевых самолетах-топливозаправщиках Ил-78.

Самолеты соберут в Воронеже, где были построены все лайнеры семейства Ил-96. "ВАСО оправдал наши ожидания,- заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин после посещения в 2016 году Воронежского акционерного самолетостроительного.- Компания способна производить больше конкурентной продукции. России нужны мощные стратегические топливозаправщики. Возможно, разворачивать их производство будем именно здесь".

Компания "Ил" своевременно начала работы по созданию Ил-96-400ТЗ. Были выполнены и летные испытания, подтвердившие возможность создания этой версии лайнера. "Те полеты, которые мы провели в паре с истребителями, показали, что Ил-96-400ТЗ совместим с маленькими самолетами, а совместимость с большими самолетами мы уже будем оценивать при проведении госиспытаний,- рассказал генеральный конструктор компании "Ил" Николай Таликов.- Мы, со своей стороны, уверены в том, что из Ил-96-400Т можно сделать топливозаправщик для военной авиации".

Самолет Ил-96-400Т- грузовая модификация Ил-96-300, разработанная с учетом пожеланий авиакомпаний и соответствующая всем современным отечественным и мировым требованиям. На нем установлено отечественное оборудование, включая четыре турбовентиляторных двигателя ПС-90А1. Максимальная коммерческая нагрузка Ил-96-400Т составляет 92 т.

"По результатам совещания у Президента России нам было дано указание продолжить работы по топливозаправщику на базе Ил-96-400Т,- рассказала Ольга Круглякова [заместитель главного конструктора по аэродинамике, динамике полета и системе управления - заместитель начальника бюро эскизного проектирования АО "Ил"].- Раньше военные только хотели иметь 65 тонн топлива на дальности 3,5 тыс. км. Теперь проект был скорректирован, они хотят иметь не просто топливозаправщик, а конвертируемый вариант: возить и грузы, и людей, а когда хотят- проводить заправку". В связи с новыми пожеланиями заказчика прошла корректировка техзадания, выполнена перекомпоновка самолета.

На нижней палубе разместятся баки с топливом для дозаправки, наверху за кабиной экипажа - кресла для пассажиров, дальше - место для контейнеров. Прорабатывается вопрос загрузки машины. Самолет должен базироваться не на гражданских, а на военных аэродромах, где нет погрузчиков для стандартных контейнеров. Поэтому заказчику рекомендовано приобрести таковые".

СВТС (Ил-214). Продолжаются в "Ильюшине" и работы по другой традиционной тематике предприятия- военно-транспортным самолетам. Запустив в серию модернизированный тяжелый Ил-76МД-90А, выйдя на этап сборки первого летного Ил-112В, компания "Ил" вернулась к проекту среднего военно-транспортного самолета (СВТС) с полезной нагрузкой в районе 20-25 тонн. Этот проект неоднократно менял свои названия. Еще в 1990-е годы начинались проработки машины в этой размерности под индексом Ил-214. Затем в 2000-е годы создавался совместный российско-индийский проект многоцелевого транспортного самолета (МТС), названный в Индии Multi-role Transport Aircraft (MTA). Однако по независящим от "Ильюшина" причинам Индия пока приостановила участие в этой программе.

"Тогда было очень много специфических требований- высотные аэродромы в горах до 5 километров, жара, плюс они на него собирались поставить какое-то необычайное количество вооружения, включая бомбы и пушки,- рассказывает Ольга Круглякова.- Хотели, чтобы он был ударным, стрелял, бомбил, заправлял и заправлялся, да еще и грузы возил. Мы их пытались убедить, что при таком количестве задач можно сделать только самолет, который будет плохо выполнять все эти функции".

Теперь российские Воздушно-космические силы возвращаются к идее создания самолета в этой размерности. "Самолет им нужен вместо состарившихся Ан-12,- говорит Круглякова.- Решили запустить полномасштабный ОКР с 2017 года. Техзадание практически полностью подписано. Для нас этот самолет будет проще, чем с индийцами. Если брать российское техзадание, то там все гораздо продуманней".

Одной из проблем прежнего проекта МТС/MTA была основная силовая установка. Для столь особых требований, которые выдвигала индийская сторона, пришлось ставить на самолет двигатель ПС-90. Однако этот двигатель с тягой от 16 тонн был явно больше потребностей машины, рассчитанной на 20-тонную перевозимую нагрузку. Без специфических индийских требований, для нынешнего СВТС вполне подходит двигатель ПД-14, создаваемый в настоящее время в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в состав госкорпорации "Ростех") для пассажирского самолета МС-21. В качестве же первого этапа "Ильюшин" предлагает вариант с ПС-90.

"Для начала мы предложили провести продувки полной модели самолета с двигателями ПС-90 и ПД-14 - у них гондолы разного диаметра,- рассказывает Ольга Круглякова.- Если в 2017 году будет запущен полноценный ОКР по СВТС, он начнется с эскизного проекта самолета. Но на него нельзя выйти, не имея продувок полной модели. Поэтому и была предложена идея начать продувки опережающими темпами".

Кроме того, "Ил" предлагает установить на СВТС трехканальную электродистанционную систему управления: один канал основной, второй- упрощенный, третий- резервный. Благодаря этому удастся обеспечить шестикратное резервирование системы.

Дальнейшие перспективы. Ведутся в "Ильюшине" также проработки новых машин большой и сверхбольшой грузоподъемности. В начале 2016 года началась работа по перспективному тяжелому военно-транспортному самолету (ПТС). Рассматривались варианты лайнера со 100-тонной полезной нагрузкой, потом с 80-тонной. Прорабатывались варианты расположения грузов в два ряда, с проходом между ними. Заказчики при этом высказывали пожелания о скорости крейсерского полета 850 км/час.

"Но не бывает чудес!- вздыхает Ольга Круглякова.- При таком фюзеляже к нему должно быть громадное крыло с огромной массой. Тогда получалось, что мы будем возить только сами себя. Тогда мы сделали такое предложение: сделать базовый на 80 тонн. Если добавить вставку в фюзеляж по примеру Ил-76МФ- получаем 100-тонную версию. Для 60-тонной наоборот вырезаем секцию фюзеляжа. И никаких двух рядов размещения грузов".

Прорабатываются вопросы и сверхтяжелых самолетов с грузоподъемностью более 100 тонн. Но для этого потребуется новый мощный отечественный двигатель. В настоящее время Объединенная двигателестроительная корпорация готовится к созданию турбовентиляторных двигателей большой тяги для перспективных самолетов. По словам главного конструктора семейства двигателей ПД в компании "Авиадвигатель" Игоря Максимова, в линейке больших моторов базовым предполагается сделать ПД-35 с тягой 35 тонн. Именно такой мотор даст возможность говорить о перспективном сверхтяжелом транспортном лайнере.