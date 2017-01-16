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"Адмирал Горшков" - первый с отечественной ГТУ

17.01.2017 Военный паритет 59 0
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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года
Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

Фрегат пр. 22350 "Адмирал Горшков" станет первым кораблем российского флота, оснащенным газотурбинной установкой (ГТУ) М90ФР производства российской компании "Сатурн".

Эти установки производятся для замены ГТУ украинского производства. Отмечается, что работы по импортозамещению в данной области идут по графику. По словам главы Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексея Рахманова, отечественные ГТУ будут устанавливаться и на фрегаты пр. 11356.

Ранее Украина отказалась поставлять корабельные ГТУ несмотря на то, что Россия сделала предоплату за них. Из-за срыва поставок было отложено строительство ряда надводных кораблей.

Фрегат "Адмирал Горшков" был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года, ходовые испытания ведутся с ноября 2014 года. Первоначально корабль планировалось передать флоту в 2012 году, затем сроки сдвинулись к концу прошлого года, но и этот график был отложен. Строятся еще два фрегата - "Адмирал Касатонов" (спущен на воду в 2014 году) и "Адмирал Головко" (спуск на воду ожидается в этом году).


Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р фрегата проекта 22350
Источник: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн"
16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
М-55
Компании
ОСК
Сатурн НПО
Проекты
11356 Буревестник
22350

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