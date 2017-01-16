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"Уралвагонзавод" опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии

17.01.2017 Lenta.ru 51 0
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Т-90М (ОКР "Прорыв-3")
Модернизированный танк Т-90М (ОКР "Прорыв-3")
Источник: Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения / gurkhan.blogspot.ru

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), входящее в состав корпорации "Уралвагонзавод", впервые опубликовало снимок новейшего варианта танка Т-90 для Вооруженных сил России. Фото, напечатанное в корпоративном календаре УКБТМ, продемонстрировал военный блогер Алексей Хлопотов.

Танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является развитием моделей Т-90АМ ("Прорыв-2") и его экспортного варианта Т-90СМ (также употребляется обозначение Т-90МС), впервые продемонстрированного в 2011 году.

Ключевым отличием машины от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения. Кроме того, танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новой системой управления огнем.

Новый танк представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.

16.01.2017
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принадлежат Lenta.ru
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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90СМ Прорыв
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод

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