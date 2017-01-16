Правительство запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны страны
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Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и Дмитрий Рогозин во время посещения Международного военно-технического форума «Армия-2015»
Источник: МИА Россия сегодня.
Исключение возможно в тех случаях, когда производство необходимых товаров отсутствует на территории ЕврАзЭС
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство запретило госзакупки иностранных товаров и привлечение иностранных специалистов к работам, относящимся к нуждам обороны страны и безопасности государства. Соответствующий документ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации.
"Установить запрет на допуск товаров, происходящих от иностранных государств (за исключением товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов ЕврАзЭС) для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе.
Исключение делается для тех случаев, "когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории ЕврАзЭС отсутствует". Минпромторгу поручено давать заключения, в которых подтверждается отсутствие на территории России производства требуемых товаров.
16.01.2017
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