Правительство запретило госзакупки иностранных товаров для нужд обороны страны



Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и Дмитрий Рогозин во время посещения Международного военно-технического форума «Армия-2015»

Источник: МИА Россия сегодня. Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и Дмитрий Рогозин во время посещения Международного военно-технического форума «Армия-2015»Источник: МИА Россия сегодня.

Исключение возможно в тех случаях, когда производство необходимых товаров отсутствует на территории ЕврАзЭС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство запретило госзакупки иностранных товаров и привлечение иностранных специалистов к работам, относящимся к нуждам обороны страны и безопасности государства. Соответствующий документ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации.

"Установить запрет на допуск товаров, происходящих от иностранных государств (за исключением товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств - членов ЕврАзЭС) для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе.

Исключение делается для тех случаев, "когда производство таких товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории ЕврАзЭС отсутствует". Минпромторгу поручено давать заключения, в которых подтверждается отсутствие на территории России производства требуемых товаров.