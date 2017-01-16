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Вьетнам представил модифицированную версию РЛС П-19

17.01.2017 ЦАМТО 49 0
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VRS-2DM
Вьетнамская двухкоординатная РЛС дециметрового диапазона (UHF) VRS-2DM
Источник: Infonet

ЦАМТО, 16 января. Вьетнам, который ранее ориентировался на страны постсоветского пространства при закупке радиолокационной техники для Вооруженных сил, недавно продемонстрировал новую двухкоординатную РЛС дециметрового диапазона (UHF), получившую обозначение VRS-2DM.

Как сообщает «Шепард», мобильная РЛС разработана для обнаружения низколетящих целей, отображения их на индикаторе кругового обзора и выдачи данных на сопрягаемую аппаратуру. Станция поступит на вооружение ВВС Вьетнама. Группа специалистов завершила курс начальной подготовки в авиационном училище 19 октября 2016 года.


По информации газеты «Бао Фонг», курс подготовки расчета РЛС продлился около трех недель. Операторы изучали технические особенности VRS-2DM, тактику применения, порядок развертывания, калибровки, ремонта и технического обслуживания.


РЛС разработана национальной государственной компанией «Вьеттель групп» (Viettel Group). Опытный образец создавался на базе российской РЛС П-19.


Учитывая, что П-19 была принята на вооружение ВС СССР в 1974 году, примененные в ее конструкции технологии далеко не самые современные. Судя по опубликованным вьетнамским СМИ фотографиям, как и у П-19 в состав РЛС входят две эллиптические антенны, установленные друг над другом на шасси грузовика 6x6.


По информации вьетнамских СМИ, ОПК Вьетнама модернизировал и повысил надежность VRS-2DM по сравнению с П-19, однако какие конкретно работы были проведены, не раскрывается. Базовая версия РЛС П-19 обеспечивала выдачу азимута и дальности до цели на расстоянии до 150 км.


VRS-2DM будет применяться ВВС для управления воздушным движением и выдачи данных о целях на средства поражения зенитных ракетных войск.


Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году ВВС Вьетнама в рамках проекта замены устаревших РЛС П-18 советской эпохи рассматривали возможность приобретения мобильной твердотельной цифровой двухкоординатной РЛС метрового диапазона RV-01/«Восток-Э», разработанной белорусским ОАО «Конструкторское бюро «Радар» (ОАО «КБ Радар»). Был ли заключен контракт на поставку станций достоверно неизвестно, однако уже в 2014 году вьетнамские СМИ сообщили, что институт военных наук и технологий ВС Вьетнама разработал РЛС RV-02, которая является усовершенствованной версией РЛС «Восток-Э», разработанной совместно с Республикой Беларусь. Внешне данная станция ничем не отличалась от белорусского прототипа. Можно предположить, что РЛС VRS-2DM также создана на базе проекта модернизации РЛС П-19, предложенного одной из компаний из стран на постсоветском пространстве. ОПК Вьетнама одинаково успешно сотрудничает как с российскими, так и с белорусскими и украинскими разработчиками. Так, вариант модернизации П-19 того же «КБ Радар» увеличивает дальность действия станции до 300 км, а также повышает ее живучесть, помехозащищенность и точность измерения координат.

16.01.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Белоруссия
Вьетнам
Россия
Украина
Продукция
П-18
П-19

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