Корпорация "Энергия" делает ставку на качество
|
Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
|
Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" объявила 2017-й - год 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли - Годом качества, сообщает пресс-служба корпорации.
"Такое решение принято в целях повышения эффективности труда и обеспечения качества при создании ракетно-космической техники", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.
В сообщении приводятся слова генерального директора корпорации Владимира Солнцева, который отметил, что "работа по обеспечению качества должна выполняться системно, на всех этапах технологического цикла начиная с создания конструкторской документации, соблюдения всех технологических требований и организации каждого рабочего места".
В.Солнцев подчеркнул, что 100-процентный результат в этой работе может быть достигнут, если каждый из сотрудников сможет четко осознавать всю ответственность за производимую продукцию.
По информации пресс-службы, РКК "Энергия" выполняет важнейшие работы по созданию перспективных пилотируемых космических комплексов, средств выведения, автоматических космических аппаратов и систем, транспортно-техническому обеспечению МКС в части изготовления, испытаний и запусков транспортных пилотируемых и грузовых кораблей.
Ранее Роскосмос объявил 2017-й год Годом первого спутника. 4 октября исполнится 60 лет с начала космической эры человечества - в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли.
16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.01.2017 Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
06.01.2017 Космические планы на 2017 год
28.12.2016 На орбите создадут искусственную жизнь
23.12.2016 Владимир Терехов: европейские космические ноу-хау пришли в Россию
23.12.2016 Россия к 2025 году может создать ракету для полетов к Луне
23.12.2016 Поднять этот вес
07.12.2016 РКК "Энергия" передает Великобритании спускаемый аппарат космического корабля
18.11.2016 Сергей Крикалев: около Луны может быть создано две космические станции