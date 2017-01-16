Корпорация "Энергия" делает ставку на качество



Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" объявила 2017-й - год 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли - Годом качества, сообщает пресс-служба корпорации.

"Такое решение принято в целях повышения эффективности труда и обеспечения качества при создании ракетно-космической техники", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

В сообщении приводятся слова генерального директора корпорации Владимира Солнцева, который отметил, что "работа по обеспечению качества должна выполняться системно, на всех этапах технологического цикла начиная с создания конструкторской документации, соблюдения всех технологических требований и организации каждого рабочего места".

В.Солнцев подчеркнул, что 100-процентный результат в этой работе может быть достигнут, если каждый из сотрудников сможет четко осознавать всю ответственность за производимую продукцию.

По информации пресс-службы, РКК "Энергия" выполняет важнейшие работы по созданию перспективных пилотируемых космических комплексов, средств выведения, автоматических космических аппаратов и систем, транспортно-техническому обеспечению МКС в части изготовления, испытаний и запусков транспортных пилотируемых и грузовых кораблей.

Ранее Роскосмос объявил 2017-й год Годом первого спутника. 4 октября исполнится 60 лет с начала космической эры человечества - в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли.