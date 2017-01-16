Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями



Завершенный перестройкой из бывшего грузового самолета Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96104, заводской номер 97693201004) самолет-воздушный пункт управления Ил-96-400ВПУ для Федеральной службы безопасности России. Воронеж, 13.01.2015

Источник: Павел Малев / russianplanes.net Завершенный перестройкой из бывшего грузового самолета Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96104, заводской номер 97693201004) самолет-воздушный пункт управления Ил-96-400ВПУ для Федеральной службы безопасности России. Воронеж, 13.01.2015Источник: Павел Малев / russianplanes.net

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания, говорится в корпоративном журнале Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонты".

"Компания "Ил" своевременно начала работы по созданию Ил-96-400ТЗ. Были выполнены и летные испытания, подтвердившие возможность создания этой версии лайнера", - говорится в статье.

"Те полеты, которые мы провели в паре с истребителями, показали, что Ил-96-400ТЗ совместим с маленькими самолетами, а совместимость с большими самолетами мы уже будем оценивать при проведении госиспытаний. Мы, со своей стороны, уверены в том, что из Ил-96-400Т можно сделать топливозаправщик для военной авиации", - цитирует издание генерального конструктора компании "Ил" Николая Таликова.

Новый самолет-топливозаправщик Ил-96-400ТЗ будет способен передать свыше 65 тонн топлива на удалении до 3 500 км и 35 тонн топлива на удалении свыше 7 300 км. На самолетах будут установлены универсальные приборы авиационной заправки УПАЗ-1, зарекомендовавшие себя на существующих строевых самолетах-топливозаправщиках Ил-78 и Ил-78М.

Широкофюзеляжный самолет Ил-96-400Т, на базе которого создается версия топливозаправщика, предназначен для перевозки грузов весом до 92 тонн на магистральных трассах большой протяженности. Самолет разработан авиакомлексом имени С.В.Ильюшина. Серийное производство осуществляется Воронежским акционерным самолетостроительным обществом. Ил-96-400Т соответствует международным стандартам по шуму и эмиссии и может эксплуатироваться в любой стране.