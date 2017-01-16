"Вертолеты России" заключили контракт с Пакистаном на поставку гражданского вертолета
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Рынки и сотрудничество
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Вертолет Ми-171
Источник: http://rus-helicopters.com/
Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Вертолеты России" подписали первый контракт с Пакистаном на поставку гражданского Ми-171, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") стал победителем международного тендера и заключил контракт с правительством провинции Белуджистан (Республика Пакистан) на поставку гражданского вертолета Ми-171. Ожидается, что вертолет будет передан в первой половине 2017 года", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что "Вертолеты России" впервые заключают контракт с Пакистаном на поставку гражданской техники.
"Наша победа в тендере является закономерным показателем того, что российские вертолеты наиболее подходят для эксплуатации в этом регионе. Мы ожидаем, что власти Пакистана в будущем продолжат наращивать объемы поставок российской техники. Предпосылки для этого есть уже сейчас", - заявил заместитель гендиректора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Вертолеты типа Ми-17 производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". По состоянию на 2014 год, было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.
16.01.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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