Подразделения ЮВО в 2017 году станут участниками более десяти международных учений



Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.

Источник: Василий Батанов / РИА Новости Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.Источник: Василий Батанов / РИА Новости

Основное внимание будет уделено проведению совместных учений в Кавказском регионе, где пройдет тактико-специальное учение "Поиск-2017" и совместное командно-штабное учение "Взаимодействие-2017"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Подразделения Южного военного округа (ЮВО) в 2017 году станут участниками более десяти международных учений как в России, так и за рубежом. Об это в понедельник я сообщила пресс-служба округа.

"Общее количество международных учений с участием военнослужащих Южного военного округа в сравнении с предыдущими годами увеличилось в два раза. В рамках совместной подготовки с Вооруженными силами иностранных государств, основное внимание будет уделено подготовке и проведению совместных учений в Кавказском регионе, где пройдет тактико-специальное учение "Поиск-2017" с силами и средствами разведки Вооруженных сил государств - членов ОДКБ и совместное командно-штабное учение "Взаимодействие-2017" с командованием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - говорится в сообщении.

На территории округа планируется провести вторые совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2017". Впервые они прошли осенью 2016 года в горной местности на территории Пакистана. От РФ в них участвовали военные из горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.

"В ряде совместных военно-морских учений, спланированных к проведению в 2017 году, примут участие корабли Черноморского флота. Проведение совместных учений направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества", - отмечает пресс-служба.