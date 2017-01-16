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"Сикорский" продолжает программу СН-53К

17.01.2017 Военный паритет 46 0
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Вертолет Sikorsky СН-53К King Stallion
Первый летный опытный образец нового американского тяжелого транспортного вертолета Sikorsky СН-53К King Stallion (прототип EDM-1) в первом полете по полному профилю. Вест-Палм-Бич (Флорида), 27.10.2015
Источник: Sikorsky Aircraft

Компания Sikorsky (входит в консорциум Lockheed Martin) получила контракт на сумму 24 млн долл США на продолжение работ по созданию тяжелого транспортного вертолета CH-53K King Stallion.

Прототип данной версии широко известного вертолета СН-53 совершил первый полет 27 октября 2015 года и предназначен для замены ныне эксплуатируемого варианта СН-53Е в составе Корпуса морской пехоты. Вертолет создается с максимальным использованием зрелых технологий, способен поднять около 14 т и перевезти на дальность 110 миль (203 км).

Отмечается, что вертолет способен перевозить два бронированных автомобиля HMMWV, оснащен полностью цифровой кабиной и электродистанционной (Fly-By-Wire) системой управления.

16.01.2017
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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin

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