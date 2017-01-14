Китай и Россия боятся оказаться в окружении американских ракет (CNN, США)



Противоракетная система THAAD. Источник: ru.wikipedia.org Противоракетная система THAAD. Источник: ru.wikipedia.org

Китай и Россия могут почувствовать себя в окружении, учитывая, что у их границ размещены ракеты, а их соседи создают альянсы с противником. Но в этом окружении они находятся вместе, и эти две страны, судя по всему, совместно предпринимают меры против мировой гегемонии США.

По сообщениям российских и китайских государственных СМИ, Москва и Пекин выступили на этой неделе с совместным заявлением, в котором выразили свое несогласие с планами США и Южной Кореи по размещению системы ПРО THAAD.

Они также намерены принять контрмеры, однако в чем конкретно они заключаются, стороны не уточняют, сообщает государственное информационное агентство "Синьхуа".

"Мы считаем, что решение США и Южной Кореи развернуть систему противоракетной обороны THAAD серьезно угрожает интересам безопасности Китая. Для региона это также будет означать нарушение стратегического баланса. Таким образом, вполне понятно, если страны региона решительно выступят против такого решения, - заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан (Lu Kang). - Китаю и другим странам придется заняться проблемами, связанными, с вполне обоснованными опасениями по поводу своей безопасности, и принять необходимые меры для защиты своих интересов безопасности".

Это заявление было сделано как раз в то время, когда советник президента Республики Корея по вопросам национальной безопасности Ким Гванджин (Kim Kwan-jin) встретился с будущим советником по национальной безопасности США Майклом Флинном (Michael Flynn). По словам представителей правительства Кореи, советники подтвердили, что работа по развертыванию системы THAAD продолжится в соответствии с планом.

Ракетный комплекс предназначен для поражения атакующих ракет - и, судя по сообщениям, является средством возможного отражения ядерного нападения со стороны Северной Кореи.

Однако Россия и Китай опасаются, что система обладает гораздо большими возможностями и будет представлять собой угрозу, расположенную слишком близко к их границам.

Они считают, что система THAAD будет использоваться для отслеживания ракет, запускаемых из Китая или России, и ее размещение в Южной Корее является попыткой геополитического сдерживания этих двух стран.

"Это естественно и логично, что Китай и Россия заняли совместную позицию", - говорит глава Китайской национальной ассоциации по международным исследованиям Виктор Гао (Victor Gao), отметив дальность действия THAAD.

Многие представители китайского внешнеполитического истеблишмента считают, что THAAD - это проблема на уровне ядерной ракетной программы КНДР, говорит профессор Университета Ёнсе Джон Делюри (John Delury).

"Они видят, что США пытаются построить такую систему сдерживания", - сказал он.

Для ушей Трампа

Вероятно, упомянутое заявление рассчитано на определенную аудиторию - это избранный президент Дональд Трамп и США, считают аналитики.

По мнению Делюри, совместное заявление России и Китая вносит диссонанс в некоторые аспекты внешнеполитических концепций, изложенных Трампом - согласно которым, в частности, Россия могла бы стать стабилизирующим партнером, а Китай необходимо сдерживать.

Заявление прозвучало еще и на фоне того, как кандидаты на ключевые посты в будущей администрации США проходят слушания на Капитолийском холме и высказывают некоторые личные мнения, которые расходятся с мнениями избранного президента.

"Для их (Китая и России) заявления это очень удачное время, поскольку США находятся в переходном периоде, и ни у кого нет уверенности в том, какую позицию займет администрации Трампа", - говорит Ивонн Чу (Yvonne Chiu) из Гонконгского университета.

В окружении вместе?

Совместное выступление против системы ПРО сблизило Россию и Китай в военном отношении, поскольку обе страны переживают, что из-за нее они окажутся в окружении.

Разногласия сторон обусловлены тем, как они воспринимают эту систему, считает Делюри.

"Американцы говорят о ней исключительно в тактическом смысле, она является полезным средством (наряду со множеством других), позволяющим сдерживать КНДР или осуществлять перехват ракет средней дальности, - говорит он. - Китайцы же рассматривают THAAD в стратегическом плане и считают, что THAAD является частью более масштабной системы противоракетной обороны у своих границ".

Подобные опасения испытывает и Россия.

После того, как в прошлом году в Румынии была введена в эксплуатацию база противоракетной обороны, на которой размещен комплекс ПРО Aegis Ashore, Россия теперь рассматривает перспективу присутствия американских ракетных комплексов у своих восточных и западных границ.

Так что нет ничего удивительного в том, что, когда в июле было объявлено о размещении THAAD, она во весь голос возмущалась.

"Задействование американских комплексов ПРО в Республике Корея явно выходит за пределы задачи сдерживания "северокорейской угрозы", - заявил в октябре заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов, слова которого приводит российское государственное агентство новостей ТАСС. - У нас не вызывает сомнений тот факт, что США при поддержке своих союзников продолжат наращивать потенциал азиатско-тихоокеанского сегмента глобальной ПРО, что неизбежно приведет к подрыву сложившихся стратегических балансов как в АТР, так и за его пределами".

Американцы имеют тенденцию обвинять Россию и Китай в том, что те преувеличивают эти претензии, но обе страны обеспокоены тем, что США пытаются окружить их своими союзниками.

"У Китая очень хорошие отношения с Южной Кореей, и он не хочет, чтобы Южная Корея, падая по принципу "домино", оказалась блоке, возглавляемом США. И давайте будем честными, есть американцы, которые утверждают, что как раз это и требуется".

Ракетная доктрина

По словам Дэниела Вассерблая (Daniel Wasserbly) из еженедельника Jane's Defense Weekly, в конце прошлого года США впервые за 17 лет изменили свою политику противоракетной обороны.

В Законе об ассигнованиях на национальную оборону в 2017 финансовом году есть положения, которые предусматривают поправку в принятый в 1999 году Закон о национальной противоракетной обороне. Теперь в нем говорится не о защите от "ограниченной" угрозы, а о "мощной" защите от комплексных угроз.

Это изменение, по всей вероятности, будет радостно воспринято сторонниками жесткого внешнеполитического курса США и поможет защитить США и их союзников от нестабильной Северной Кореи, от все более агрессивного Китая (когда дело касается территориальных споров) и от России, вмешивающейся в дела и внутреннюю политику своих соседей (не говоря уже о президентской гонке в США).

Но с точки зрения России и Китая это изменение (в сочетании с распространением систем противоракетной обороны у их границ) может быть воспринято как доказательство того, что США держат эти две страны на прицеле.

Джошуа Берлингер (Joshua Berlinger)