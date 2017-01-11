США и НАТО подталкивают Россию на расширение военного присутствия в Белоруссии



Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

На этой неделе началась переброска 3-й бронетанковой бригады 4-ой пехотной дивизии армии США в Восточную Европу. Первые 250 военнослужащих уже прибыли в г.Жагань, а прибытие остальных ожидается в течении ближайших двух недель. В рамках переброски танковой бригады в Европе станет на 4 400 военнослужащих американской армии больше, и это вдобавок к уже дислоцирующимся там 70 тысячам солдат США.

Кроме того, морем из США в Германию уже доставлено 2800 единиц техники, в их числе танки, самоходные гаубицы и другие военные машины. В дальнейшем военная техника будет транспортирована железной дорогой из Германии к местам дислокации в странах Восточной Европы.

Следует подчернуть, что это самая крупная со времен окончания холодной войны отправка американской бронетанковой бригады в Европу. Однако согласно недавним заявлениям официальных представителей НАТО на этом укрепление Восточного фланга не закончится, и вслед за переброской третьей по счету бригады армии США ожидается прибытие 10-й бригады армейской авиации, которая будет дислоцироваться на авиабазе 3-го крыла транспортной авиации Войска Польского (г. Повидз). Здесь разместятся 24 ударных вертолета АН-64 «Апач», 10 транспортных СН-47 «Чинук» и 50 UH-60 «Черный Орел».

В дополнении к этому с весны 2017 года Альянс планирует разместить четыре многонациональных батальона на, так называемом, «восточном фланге», которые, по мнению главы НАТО, станут «железным доказательством» того, что Североатлантический блок готов развернуть тысячи своих войск, чтобы поддержать союзников против «российской агрессии».

Однако заявления представителей НАТО по поводу защиты своих союзников по Альянсу звучат несколько неубедительно. Во-первых, потому, что основная часть сил и средств бронетанковой бригады США развертывается в западных районах Польши, т.е. на лицо создание мощного второго эшелона, предназначенного для ввода его в сражение в случае развития наступления. Кстати, об этом открыто заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацаревич: подразделения вооруженных сил США, которые планируется разместить в Польше, предназначены не для проведения учений, а для немедленного задействования против России.

Во-вторых, на так называемом «восточном фланге НАТО» разворачиваются полноценные батальонные тактические группы Альянса и американские бронетанковые подразделения. Вот именно они и становятся первым эшелоном с задачей нанести молниеносный удар в восточном направлении.

В-третьих, если бы НАТО готовилось к обороне, то очевидным фактом было бы то, что Альянс начал бы копать «окопы» на своих восточных рубежах.

В сложившейся ситуации не менее важным вопросом, чем состав и возможность боевого применение натовской группировки, является ответная реакция военно-политического руководства России на усиление Альянса у наших границ.

Пока высшее руководство России, за исключением Грушко и отдельных парламентариев, публично не отреагировало на информацию о размещении боевых ударных группировок США в Европе. Однако молчание, в данном случае, хоть и не является знаком согласия и никак не свидетельствует об отказе от ответных мер, но порождает массу домыслов и предположений.

Ряд аналитиков полагают, что реакцией с нашей стороны на войска НАТО в Восточной Европе должен стать жесткий ответ по всему периметру границ с Польшей и странами Балтии. Другими словами, ВС РФ стянут еще больше войск и техники к границам с НАТО. Однако это нецелесообразно ни с экономической точки зрения, ни со стратегической. А перемещение войск к границам Польши и стран Балтии станет только поводом для еще большего нагнетания русофобской истерии в Европе и спровоцирует новый виток гонки вооружений. Чего, по мнению некоторых экспертов, Альянс во главе с США и добивается.

Но, учитывая, что Путин уже проявил себя лидером, решение которого предугадать крайне сложно, можно с уверенностью сказать, что военно-политическое руководство России не пойдет на поводу у стран-участниц НАТО, а скорее всего отплатит Альянсу во главе с Америкой той же монетой – разместит российский контингент на территории Белоруссии с целью защиты от наращивания потенциала НАТО у границ Союзного государства. Это будет вполне симметричный ответ на размещение американского контингента в Польше и странах Балтии с целью защиты от «российской агрессии». К тому же наращивание наступательного потенциала НАТО у границ ближайшего союзника служит поводом продемонстрировать Минску готовность предоставить «железную поддержку» и выполнить взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Таким образом, Запад, сам того не осознавая, вынуждает Россию к размещению своих подразделений в Белоруссии. И, несмотря на то, что официальный Минск угрозу в наращивании военного потенциала НАТО у своих границ пока не видит, у Москвы, которая эту угрозу заметила давно, достаточно рычагов влияния на своего союзника и партнера. Одним из них является зависимость Белоруссии от России, особенно в экономическом плане. «Поджав» газовую и нефтяную трубы, Кремль может добиться согласия от Лукашенко на появление российских военных в Белоруссии, а столь активное наращивание сил НАТО в Польше, Литве, Латвии может послужить весьма важным аргументом.