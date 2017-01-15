Как сирийская оппозиция становится пророссийской



Бывший генерал Вооруженных сил Сирии Мустафа Шейх во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Источник: РИА Новости. Владимир Трефилов Бывший генерал Вооруженных сил Сирии Мустафа Шейх во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"Источник: РИА Новости. Владимир Трефилов

13 января в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция бывшего генерала вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Мустафы Шейха, прибывшего в Москву во главе группы сирийских оппозиционеров.

Разговор шел о ситуации в САР и возможных путях вывода страны из кризиса.

23 января представители вооруженной сирийской оппозиции планируют обсудить аналогичную повестку в Астане, а 8 февраля - в Женеве. При этом контролирующие север Сирии группировки поставили ультиматум по установлению в ряде районов с 13 января 10-дневного перемирия. Это условие их участия в переговорах на конференции в Астане.

10 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с группой сирийских оппозиционеров ситуацию в САР, с акцентом на политическое урегулирование кризиса. И эта встреча контрастирует с августовскими переговорами в Дохе. Москва рассчитывает, что переговоры в Астане помогут перезапустить политический процесс под эгидой ООН в Женеве.

После Астаны и Женевы сирийские оппозиционеры планируют встретиться в Каире. Мирный процесс набирает ход.

Руководитель "Сирийской свободной армии" (ССА) бывший генерал вооруженных сил САР Мустафа Шейх считает главной целью переговоров прекращение огня в стране, что свидетельствует о разительных изменениях сирийского политического климата.

Русских должно быть больше

В беседе с российскими и зарубежными журналистами руководитель группы оппозиционеров генерал Мустафа Шейх неоднократно подчеркнул, что представляет патриотическое, светское сирийское общество и группу офицеров, которые не имеют политических амбиций и не разделяют идей воинствующего исламизма. Изложу развернутую и по-восточному эмоциональную речь Мустафы Шейха на пресс-конференции в виде тезисов:

- Россия играет большую роль в Ближневосточном регионе, и не должна снижать созидательных усилий на сирийском направлении. Вооруженная оппозиция не считает Россию колониальной державой и надеется на сохранение традиционной дружбы с ней при всех внутрисирийских раскладах. Мы далеки от политики, и в Москву приехали не для капитуляции, а для прекращения войны в Сирии.

- Около 7 месяцев идет работа посредников вооруженной сирийской оппозиции с МИД России, создается реалистичная база для переговоров. В будущем ССА и другие формирования вооруженной оппозиции намерены занимать политически нейтральную позицию, и заботиться лишь о безопасности Сирии в существующих границах.

- Оппозиция не смогла остановить процесс исламизации сирийской революции. И в случае урегулирования внутриполитических противоречий в стране, ССА вместе с правительственной армией приступит к освобождению сирийской территории от боевиков ИГ и других террористических группировок.

- С учетом протяженности сирийско-турецкой границы, сирийская вооруженная оппозиция имеет общие интересы с Турцией, и приветствует нормализацию российско-турецких отношений. Однако выступает за вывод из Сирии всех иностранных войск, за исключением российских (которых должно быть больше).

- ССА осуждает многолетние усилия США и американской коалиции по превращению Сирии во второй Ирак.

На мой взгляд, эти тезисы и были главными. Мустафа Шейх также рассказал о подготовительной встрече по Сирии в Анкаре, на которой собрались представители 32 вооруженных отрядов оппозиции, и усилиях Запада по срыву конференции в Астане. Там не будет сирийских политиков, и все-таки вооруженная оппозиция не исключает контактов с представителями Дамаска на этой переговорной площадке.

Так, неожиданно дезертир из правительственной армии САР, создатель первых оппозиционных военных советов и ССА (по сути, формирования наемников Запада) Мустафа Шейх предстал в Москве пророссийским патриотом Сирии с ярко выраженными антиамериканскими настроениями.

Непредсказуемый Восток

Дальнейшая судьба Сирии зависит от общественного согласия победителей и побежденных. Это будущее трудно прочесть по лицам сирийских оппозиционеров, которые давно получили политическое убежище в благополучных странах Запада. И все же арабы говорят: "Самое дорогое для человека на чужбине - родина".

За спиной Мустафы Шейха - 37 лет воинской службы, и в ней не все было гладко. В 2012 году генерал дезертировал из армии Асада, участвовал в создании "Сирийской свободной армии", и продолжительное время руководил ею с территории Турции.

"Сирийская свободная армия", сформированная в основном из дезертиров и перебежчиков осенью 2011 года, стала одной из крупнейших группировок вооруженной оппозиции. И в 2012 году Мустафа Шейх не без оснований заявлял: "Дамаск, если на то будет воля Аллаха, будет скоро взят". Генерал и тогда отвергал политические амбиции, однако армия - политический инструмент.

Войсковая группировка из пяти дивизий ССА - это десятки тысяч человек, которых необходимо длительное время обеспечивать оружием и техникой, боеприпасами и обмундированием, питанием и денежным содержанием. Война - очень дорогое мероприятие, счет идет на сотни миллионов долларов в год. И музыку заказывает тот, кто платит. "Революция", "арабская весна", "братья-мусульмане" - это лишь яркие фантики циничного освоения Западом нефтедобывающих стран Востока.

На фоне "арабской весны" антиправительственные выступления в Сирии в марте 2011 года привели к длительной и кровопролитной гражданской войне с участием различных сил и государств, а также террористической группировки ИГ. По данным ООН, за пять лет в Сирии погибли около 300 тысяч человек.

Многие годы вооруженную сирийскую оппозицию поддерживали деньгами, оружием и снаряжением США и их региональные союзники.

Мустафа Шейх на пресс-конференции не ответил на вопрос о возможных американских поставках оппозиционной ССА переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). И все же, очевидно, генерал оказался в Москве потому, что западная система военного вмешательства в Сирии потерпела фиаско. Арабская пословица гласит: "Победа показывает, что человек может, а поражение - чего он стоит".

Сегодня политика России в регионе позволяет бить противника его же оружием, то есть привлекать на сторону сирийского народа вчера еще непримиримых оппозиционеров, взращенных и подготовленных США и американской коалицией.

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"