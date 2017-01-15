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Прототип-демонстратор перспективного японского колесного бронетранспортера

16.01.2017 bmpd.livejournal.com 38 0
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Прототип-демонстратор БТР
Прототип-демонстратор перспективного японского бронетранспортера с колесной формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Vehicle (Improved), разработанного организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu. Январь 2017 года
Источник: МО Японии (via www.snafu-solomon.com)

Министерство обороны Японии распространило материалы о начале испытаний первого прототипа-демонстратора перспективного бронетранспортера с колесной формулой 8х8. Машина разработана в рамках исследовательской программы Wheeled Armoured Vehicle (Improved) организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu, которая и изготовила прототип-демонстратор, принятый японским военным ведомством 10 января 2017 года.

Согласно данным, обнародованным японским оборонным закупочным ведомством Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA), прототип-демонстратор перспективного БТР имеет массу около 20 тонн (неясно, насколько полную), длину 8,4 м, ширину 2,5 м и высоту по крыше корпуса 2,9 м. Дизельный двигатель мощностью 500 л.с. и объемом 10,8 литра позволяет развивать скорость по шоссе до 100 км/ч. Вместимость 11 человек, включая трех членов экипажа. Данные о защищенности машины не раскрываются. Вооружение на прототипе отсутствует, но сообщается, что в качестве базового варианта для БТР рассматривается оснащение его дистанционно управляемым боевым модулем (видимо, пулеметным), разрабатываемым сейчас по заказу министерства обороны Японии. Известно также, что Японии ведется создание и боевого модуля с новой 40-мм автоматической пушкой собственной разработки..

Машина должна быть выполнена модульной по конструкции, с возможностью создания специализированных вариантов путем перекомпоновки десантного отделения. В частности, уже заявлено о разработке на ее баше командно-штабной и инжнереной машин.

Следует отметить, что данный прототип-демонстратор серьезно отличается внешне от впервые продемонстрированного в 2015 году прототипа бронетранспортера с колесной формулой 8х8, выполненного на основе шасси принятой недавно на вооружение японской армии 26-тонной колесной бронированной машины MCV (Maneuver Combat Vehicle, тип 16), вооруженной 105-мм танковой пушкой. MCV была совместно разработана техническим исследовательским и проектным институтом TRDI министерства обороны Японии и корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.

Новая машина, созданная конкурирующей "командой" при участии Komatsu, по всей видимости, в настоящее время рассматривается как приоритетный выбор для министерства обороны Японии. Сообщается, что в бюджетных документах министерства обороны Японии еще в 2015 году было обозначено выделение 4,7 млрд иен (41 млн долл) на разработку, постройку и испытания прототипа-демонстратора перспективного БТР, представленного теперь. Испытания прототипа должны будут вестись до 2019 года.

Для Сил самообороны Японии новый БТР должен сменить производимый Komatsu уже более 20 лет 14,5-тонный БТР типа 96 с колесной формулой 8х8 (построено либо заказано 389 машин). Следует отметить, что в 2000-е годы сообщалось, что Komatsu приобрела у швейцарской компании MOWAG лицензию на БТР Piranha IV (так и не выпускавшийся серийно), так что возможно, что конструкция Piranha IV была использована при разработке ныне продемонстрированного прототипа перспективного БТР.


Прототип-демонстратор перспективного японского бронетранспортера с колесной формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Vehicle (Improved), разработанного организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu. Январь 2017 года
Источник: МО Японии (via www.snafu-solomon.com)

Прототип-демонстратор перспективного японского бронетранспортера с колесной формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Vehicle (Improved), разработанного организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu. Январь 2017 года
Источник: МО Японии (via www.snafu-solomon.com)

Прототип-демонстратор перспективного японского бронетранспортера с колесной формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Vehicle (Improved), разработанного организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu. Январь 2017 года
Источник: МО Японии (via www.snafu-solomon.com)

Прототип-демонстратор перспективного японского бронетранспортера с колесной формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Vehicle (Improved), разработанного организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu. Январь 2017 года
Источник: МО Японии (via www.snafu-solomon.com)

Прототип-демонстратор перспективного японского бронетранспортера с колесной формулой 8х8 по программе Wheeled Armoured Vehicle (Improved), разработанного организациями министерства обороны Японии в партнерстве с корпорацией Komatsu. Январь 2017 года
Источник: МО Японии (via www.snafu-solomon.com)

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15.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Швейцария
Япония

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