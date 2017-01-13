В ДВФУ разрабатывают уникальные материалы для авиа- и космической техники



Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке

Источник: Александр Кряжев / РИА Новости Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во ВладивостокеИсточник: Александр Кряжев / РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами России разрабатывают сверхвысокотемпературные композиционные материалы для авиационной и ракетно-космической техники, сообщает вуз.

"Для улучшения эксплуатационных качеств материалов, используемых в авиационной и ракетно-космической технике, предложены оригинальные решения, основанные на новейшей технологии - "спекании" под воздействием высокоэнергетических электрических импульсов", - говорится в сообщении.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН Евгений Папынов, сплавы на основе карбида кремния и его композитных форм представляют собой высокотехнологичную керамику. Это конструкционная основа носовых обтекателей ракет и острых кромок крыльев летательных аппаратов, которая обеспечивает защиту от сверхвысоких температур (до 2200-2600 °C), возникающих во время полета, взлета и посадки.

Ученые изучают это направление, чтобы найти оптимальное соотношение исходных компонентов будущей керамики и наиболее эффективный метод ее получения.

"Создание таких материалов - это многоэтапная, коллективная работа, поэтому мы ведем ее в сотрудничестве и разделили наши усилия по секторам. Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова в Москве создает исходное сырье для керамики - порошковые компоненты, Институт химии ДВО РАН занимается разработкой технологии соединения компонентов, апробируя инновационный способ получения керамики - искровое плазменное "спекание". В лабораториях ДВФУ мы детально исследуем физико-химические свойства и проводим комплексное определение эксплуатационных характеристик образцов", - сказал ученый.

Исследователи уже отработали оптимальные технологические режимы синтеза, а также провели испытания лабораторных образцов в условиях, приближенных к реальным.