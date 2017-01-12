Военные новости: "Сделать Америку снова умной". В мире оборонных инноваций Пентагона



Эрик Шмидт

Источник: hi-news.ru Эрик ШмидтИсточник: hi-news.ru

Военные новости, не попавшие на первые полосы

На этой неделе состоялось второе заседание "Совета по оборонным инновациям" (Defense Innovation Advisory Board), который был создан весной прошлого года с целью ускорить процессы внедрения новейших технологий в вооруженных силах США. Главой Совета является небезызвестный Эрик Шмидт (Eric Schmidt) - исполнительный директор холдинга Alphabet Inc. и бывший генеральный директор компании Google.

Первая встреча Совета прошла 6 октября 2016 года. Тогда Министр обороны США Эш Картер (Ash Carter) заявил, что военным необходимо опережать своих конкурентов, впитывать культуру инноваций и быть открытыми к новым идеям и партнерствам.

Членами Совета помимо Эрика Шмидта являются такие выдающиеся ученые и предприниматели как:

1. Рид Хоффман (Reid Hoffman), сооснователь сети LinkedIn, предприниматель и инвестор в технологические стартапы.

2. Уильям Макрейвен (William H. McRaven), адмирал ВМС США в отставке, бывший глава американского командования специальных операций, глава администрации Системы университетов Техаса.

3. Уолтер Айзексон (Walter Isaacson), президент Института Аспена, бывший глава CNN и главный редактор журнала Time.

4. Джефф Безос (Jeffrey Bezos), глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin.

5. Дженнифер Палка (Jennifer Pahlka), основатель и руководитель сообщества программистов Code for America и глава Цифровой службы США (U.S. Digital Service).

6. Мило Медин (Milo Medin), вице-президент компании Google по вопросам систем доступа.

7. Марн Левин (Marne Levine), операционный директор Instagram.

8. Майкл МакКуэйд (Michael McQuade), старший вице-президент по науке и технологиям в United Technology.

9. Адам Грант (Adam Grant), профессор Уортонской школы бизнеса.

10. Ричард Мюррей (Richard Murray), профессор и биоинженер Калифорнийского технологического института.

11. Касс Санстейн (Cass Sunstein), профессор в Гарвардской школе права.

12. Дээнни Хиллис (Danny Hillis), американский изобретатель, инженер, математик, предприниматель, трансгуманист и писатель.

13. Эрик Лэндер (Eric Lander), ученый, один из руководителей проекта "Геном человека".

14. Нил Деграсс Тайсон (Neil deGrasse Tyson), американский астрофизик, доктор философии по физике, писатель, популяризатор науки.

В Совет могут быть приняты еще пять человек, а сам Совет формируется на два года.

Любопытно, что еще до первого заседания члены Совета посетили базы ВВС и ВМС США, побывали на кораблях, подводных лодках, в военных лабораториях, пообщались с солдатами сил специального назначения, с офицерами центрального командования, кибернетического командования и командования специальных операций.

То есть миллиардеры, именитые ученые, основатели глобальных компаний потратили свое время и силы и попытались понять, как обстоят у военных дела "на земле", а не строили теории из своих кабинетов, кают яхт или офисов и лабораторий.

После своих турне в войска члены Совета в октябре представили свои промежуточные рекомендации для Пентагона, а на этой неделе в ходе второго заседания утвердили их. Министр обороны США Эш Картер был особенно доволен тем, что Совет не просто представил пухлые доклады в сотни страниц, а смог доходчиво лицом к лицу донести до руководства Пентагона свои мысли и пожелания.

Практика посещения войск членами Совета будет продолжена.

Рекомендации интересны, так как они, во-первых, исходят, мягко говоря, не от последних людей в мировом хайтеке, а во-вторых, сигнализируют, в каком направлении движется военная машина США.

Были выработаны следующие рекомендации министерству обороны:

1. назначить Директора по инновациям, который будет подчиняться непосредственно министру обороны и выступать его советником;

2. сделать компьютерные науки ключевой компетенцией для сотрудников Пентагона;

3. стимулировать атмосферу эскпериментаторства, поощряя тех, кто внедряет инновации и предлагает нестандартные подходы;

4. провести оценку киберуязвимости высокотехнологичных вооружений США;

5. катализировать инновации в области искусственного интеллекта и машинного обучения;

6. расширить закупки продукции, освобожденной от налогов и формальных бюрократических разрешений различного рода, чтобы ускорить процессы материального обеспечения;

7. увеличить инвестиции в новые подходы к инновациям;

8. усовершенствовать и облегчить доступ Пентагона к коду используемых программ;

9. при каждом командовании создать подразделения по разработке программного обеспечения;

10. улучшить пропускную способность и доступность коммуникационных сетей;

11. вознаграждать за ликвидацию бюрократии;

12. понизить барьеры для внедрения инноваций.

Отдельно Эрик Шмидт поднял тему создания внутривоенного интернета, который бы объединял закрытую военную информацию из всего множества имеющихся источников. На сегодняшний день проблема состоит в том, что различные подразделения Пентагона не делятся своей информацией, не знают, какая информация есть у них самих или у других подразделений, просто теряют информацию, как ненужную, и не знают, как найти необходимые данные. По большому счету, военным, как в руководстве, так и на поле боя, нужен свой военный Google, в котором можно мгновенно найти все нужное.

Централизованный интернет необходим и для работы искусственного интеллекта в военной сфере. Чем больше данных доступно для анализа, чем больше корреляций будет найдено, тем эффективнее будет отдача от применения искусственного интеллекта, так как современная тенденция в армии однозначна - это автоматизация военных действий.

Другая сторона медали - невозможность создания единой военной базы данных по соображениям безопасности и секретности. Информацию нельзя предоставлять всем внутри вооруженных сил, а также централизованная база будет лакомой целью для атак тех же хакеров и тем самым станет угрозой национальной безопасности.

Шмидт говорит, что необходимо найти золотую середину между централизацией информации и ее доступностью и безопасностью.

Еще один очень важный пункт в рекомендациях - это обеспечение возможности военным самим оперативно редактировать код программ. Сегодня код является собственностью ИТ-подрядчиков Пентагона, и для внесения изменений военным необходимо просить подрядчиков сделать это. Такая практика крайне непродуктивна и медленна.

Что касается программирования как ключевой компетенции, то Совет предлагает выработать систему вознаграждения, которая бы поощряла военных учиться программировать, получать навыки в области кибербезопасности. Пентагону предлагается даже оплачивать обучение студентов компьютерным наукам в колледжах, чтобы затем они шли в армию и применяли там свои навыки.

Члены Совета спокойно относятся к тому, что в этом месяце в должность вступит новый президент. Эрик Шмидт подтвердил, что все члены Совета готовы работать при Трампе и никто не высказал желания уйти.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон считает, что Совет создавался, чтобы служить стране, а не той или иной администрации: "Думаю, мы все руководствуемся более высокой миссией и рассчитываем, что все это будет просто продолжаться".

Тайсон также еще осенью говорил, что у американцев на ближайшие четыре года появилась задача "сделать Америку снова умной".

Илья Плеханов