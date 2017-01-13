Власти Японии не приняли окончательного решения по размещению в стране ПРО THAAD



Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.

Источник: strategypage.com Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.Источник: strategypage.com

Министр обороны страны Томоми Инада заявила, что размещение THAAD рассматривается лишь как один из вариантов

ТОКИО, 13 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Конкретного плана по размещению комплексов ПРО THAAD на территории Японии нет, но эти системы противоракетной обороны рассматриваются, как один из возможных вариантов. Об этом в пятницу заявила министр обороны Японии Томоми Инада, которая находится сейчас на принадлежащем США острове Гуам.

Инада провела осмотр и ознакомилась с характеристиками размещенных на Гуаме комплексов ПРО THAAD. "Конкретного плана по размещению THAAD нет, но, рассматривая это как один из вариантов, мы хотели бы изучить имеющиеся возможности", - подчеркнула глава японского оборонного ведомства. Ранее Инада уже отмечала, что Министерство обороны страны не имеет конкретных планов размещения THAAD, но подчеркивала, что "внедрение новой техники такого рода может быть одним из средств укрепления противоракетных возможностей" Японии.

THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет в высокой точке завершающей стадии их полета за пределами атмосферы. Эта система имеет большую дальность, чем имеющиеся сейчас у Японии комплексы ПРО Patriot PAC-3, которые составляют основу наземной части японской противоракетной обороны. Помимо этого Токио имеет также боевые корабли ПРО, оснащенные многоцелевой автоматизированной системой наведения Aegis.

Комплексы THAAD намерена разместить на своей территории Южная Корея, что вызывает протесты со стороны Китая и России.