Китайская оборона уходит в инновационный отрыв

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Источник: www.cetci.com.cn Радары китайской компании CETC InternationalИсточник: www.cetci.com.cn

Военные реформы НОАК носят революционный характер

В конце октября 2016 года Москву с официальным визитом посетила делегация Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ходе визита состоялся российско-китайский научный семинар на тему «Военные реформы. Опыт и уроки». Ведущие ученые Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ и Академии военных наук НОАК обсудили вопросы военных реформ прошлого и настоящего в России (СССР) и Китае. В статье рассмотрены основные направления современной военной политики и военного строительства КНР.

Краткая история военных реформ в НОАК

Реформы в НОАК начались с самого ее создания. В ноябре 1949 года прошла первая крупная реорганизация НОАК, были созданы ВВС. В апреле 1950 года были созданы ВМС. Также в 1950 году были созданы руководящие структуры артиллерии, бронетанковых войск, войск ПВО, сил общественной безопасности и рабоче-крестьянского ополчения. Позже были созданы войска химической защиты, железнодорожные войска, войска связи, Второй артиллерийский корпус (ракетно-ядерные силы) и другие.

В течение 1950-х годов при помощи Советского Союза НОАК превращалась из крестьянской армии в современную. Частью этого процесса было создание 13 военных округов в 1955 году.

С момента победы в гражданской войне и образования КНР численность НОАК постоянно сокращалась, хотя и оставалась самой многочисленной в мире. Сокращалось и количество военных округов: в 1960-х их число сократили до 11, во время реформы 1985–1988 годов – до 7. Вместе с этим постоянно улучшался уровень подготовки войск и технического оснащения, рос боевой потенциал китайской армии.

Одной из «четырех модернизаций», объявленных Чжоу Эньлаем в 1978 году, была модернизация вооруженных сил. В ходе нее армия была сокращена, улучшено ее снабжение современной техникой.

Начиная с 1980-х годов Народно-освободительная армия Китая значительно преобразилась. До этого она была в основном сухопутной, так как основной военной угрозой для Китая считалась «угроза с севера» – со стороны СССР. В 1980-х годах главным направлением сосредоточения усилий стали независимый Тайвань, поддерживаемый США, и конфликт в Южно-Китайском море за обладание островами Спратли. Облик армии менялся – происходил постепенный переход от массированного применения пехоты к действиям немногочисленных, хорошо оснащенных высокомобильных соединений во взаимодействии с ВВС и ВМФ. Дэн Сяопин подчеркнул, что НОАК следует больше внимания уделять качеству, а не количеству. В 1985 году армия была сокращена на миллион человек, а в 1997 году – еще на полмиллиона – до 2,5 млн человек.

КНР внимательно следит за мировыми военными конфликтами и учитывает опыт нововведений. При этом активно изучается опыт военных реформ в СССР (России), странах Европы и США. НОАК уже не готовится к крупномасштабным сухопутным операциям, а совершенствуется для участия в высокотехнологичных локальных конфликтах, возможно, далеко за пределами Китая. Все большее внимание уделяется мобильности, разведке, информационной и кибервойне. НОАК принимает на вооружение оружие, закупаемое в России, – новейшие эсминцы, самолеты, зенитные комплексы, а также многочисленные образцы собственного производства – истребители «Цзянь-10», подводные лодки типа «Цзинь», авианосец «Ляонин», танки «Тип-99» и многие другие.

Военные реформы и модернизация НОАК коснулись качественного состава армии, особенно офицерского состава в плане их омоложения, введения новых воинских званий. Была реформирована система военного образования. Вместо 116 военно-учебных заведений появилось несколько десятков учебных заведений нового типа – Университет национальной обороны, Командный институт Сухопутных войск, Военно-педагогический институт, Военно-экономический институт, Военный институт международных отношений и т.д. Руководством ВС была поставлена и успешно решена задача – к 2000 году все офицеры должны были иметь высшее образование.

Сейчас система военной службы сочетает обязательную и добровольную службу, нахождение в народном ополчении и службу в запасе. Срок прохождения обязательной военной службы сокращен во всех видах Вооруженных сил до двух лет. Упразднена сверхсрочная, длившаяся раньше 8–12 лет, и введена служба по контракту на срок не менее трех и не более 30 лет.

Темпы реформирования китайской армии постепенно нарастали с конца нулевых годов. Был совершен мощный рывок в оснащении НОАК. В настоящее время Китайская Народная Республика предпринимает беспрецедентные шаги в области реформирования своих ВС. Реализации намеченных планов способствует рост экономического потенциала. Реформы и модернизация ВС рассматриваются военно-политическим руководством КНР как неотъемлемая часть социального и экономического развития. Если еще совсем недавно целью преобразований ВС в Китае считалось достижение превосходства над странами Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы обеспечить региональную безопасность страны, то в настоящее время роль военной силы в защите национальных интересов рассматривается в глобальном контексте. Военнослужащие НОАК участвуют в миротворческих операциях ООН и в международных гуманитарных миссиях, китайские ВМС присоединились к международной борьбе с пиратством в Аденском заливе.

Стратегия КНР в сфере военной безопасности предусматривает широкий комплекс мероприятий политического, экономического и военного характера. Согласно выбранному КПК военно-политическому курсу, реформа НОАК должна обеспечить безопасность и национальное единство страны. Это, в свою очередь, предполагает не только защиту сухопутных, морских границ и воздушного пространства Китая, но и обеспечение безопасности страны на всех уровнях на пути ее стратегического развития.

С 2006 года Китай реализует программу «Модернизация национальной обороны и вооруженных сил». Сегодня можно с уверенностью говорить, что первый этап этой программы, включающий в себя создание фундаментальных основ и преобразований, подходит к своему завершению. До 2020 года КПК рассчитывает достичь так называемого общего прогресса по основным направлениям модернизации ВС КНР.

Что показал российско-китайский научный семинар

В ходе российско-китайского научного семинара «Военные реформы. Опыт и уроки» ведущие исследователи КНР в области военной истории рассказали об изменениях в военном строительстве в КНР на современном этапе. Как отмечалось, в настоящее время процесс преобразований охватывает не только китайские ВС, но и многие сферы жизни общества, такие как политика, экономика и культура.

Глава китайской делегации политкомиссар Академии военных наук НОАК генерал-лейтенант Гао Дунлу в своем выступлении подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая в настоящее время находится на новом витке развития реформ. На современном этапе главной задачей реформирования ВС Китая, по словам генерал-лейтенанта Гао Дунлу, является создание научно обоснованной и рациональной системы управления, эффективной системы объединенного оперативного командования, пропорционально выстроенной организационно-штатной структуры ВС, а также повышения боеспособности армии, путем устранения структурных противоречий и проблем политического характера. В конечном счете главной задачей является создание мощной армии, «способной воевать и побеждать».

Китайская сторона представила доклад «Процесс осуществления военных реформ и модернизация армии Китая. Опыт и уроки», с которым выступила начальник управления исследования европейских армий Департамента исследования иностранных армий АВН НОАК старший полковник Ли Шуинь. Она сказала, что Китай учитывает изменения, происходящие на мировой арене, адаптируется к общемировым тенденциям военного реформирования. При этом китайское руководство считает, что вслед за масштабным применением в военной сфере информационных технологий в ближайшее время могут появиться новые формы ведения военных и боевых действий: «Война уже вступила в новую эпоху «мгновенного уничтожения». Исходя из этих реалий, выстраиваются цели и задачи военных реформ, проводимых КНР.

В содержании этой задачи докладчик выделила четыре основных составляющих:

– совершенствование системы командования и управления;

– оптимизация численности ВС и организационно-штатной структуры;

– определение политического курса армии;

– интеграция армии и общества.

При этом совершенствование системы командования и управления является самым важным вопросом, требующим приложения основных сил и обеспечивающим прорыв на других направлениях.

В докладе китайская сторона прокомментировала обновление системы центральных органов военного управления, подчиненных Центральному военному совету (ЦВС) КНР.

Генеральный штаб, Главное политическое управление (ГПУ), Главное управление тыла (ГУТ), Главное управление вооружений и военной техники (ГУВВТ) были преобразованы в 15 военно-административных единиц, которые подчиняются напрямую высшему военному органу – Центральному военному совету (ЦВС), председателем которого является Си Цзиньпин. В результате преобразований были учреждены: Объединенный штаб, Канцелярия ЦВС, Управление политической работы, Управление тылового обеспечения, Управление развития вооружений, Управление боевой подготовки, Оборонно-мобилизационное управление, Комиссия ЦВС по проверке дисциплины, Политико-юридическая комиссия, Научно-технический комитет, Отдел стратегического планирования, Отдел по реформам и комплектованию, Отдел международного военного сотрудничества, Ревизионное управление и Главное организационно-делопроизводственное управление (Управление делами) ЦВС.

По словам китайской стороны, изменения позволят сделать более рациональной работу штабных органов ЦВС, органов исполнительной власти ЦВС, обслуживающих органов ЦВС, более четко разграничить полномочия руководства, строительства, управления и контроля, а также упростить реализацию четырех основных функций: процесс принятия решений, планирования, исполнения и оценки.

Докладчик подчеркнула, что при реформировании НОАК особое значение придается рекомендациям военной науки.

Китайская сторона отметила изменения, произошедшие в военно-административном делении территории КНР.

1 февраля 2015 года 7 военных округов преобразованы в 5 зон боевого командования (Восточная, Южная, Западная, Северная и Центральная), которым подчинены все объединения и соединения в их зоне ответственности в мирное и военное время.

Таким образом, новая система управления предусматривает переход ВС Китая на трехуровневую систему оперативного объединенного управления: ЦВС – командование зоны – соединения и части. В зонах боевого командования соответственно были созданы командования видов ВС с соответствующими структурами управления: командование Сухопутных войск, командование Военно-морских сил, командование Военно-воздушных сил.

31 декабря 2015 года был создан штаб Сухопутных войск, одновременно с этим были созданы Войска стратегической поддержки. Стратегические ядерные силы («вторая артиллерия») были переименованы в Ракетные войска. Таким образом, в КНР стало 5 видов ВС: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Военно-воздушные силы, Ракетные войска и Войска стратегической поддержки. Одновременно создана трехуровневая система командования и управления: ЦВС – вид ВС – части и соединения.

Была усовершенствована система тылового обеспечения НОАК. 13 сентября 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о создании Войск объединенного тылового обеспечения ЦВС.

Войска объединенного тылового обеспечения осуществляют тыловое обеспечение и обеспечение стратегической и оперативной поддержки. Включают в себя базу объединенного тылового обеспечения (г. Ухань) и пять центров объединенного тылового обеспечения. Войска объединенной тыловой поддержки составляют костяк войск тыла и образуют комплексную систему обеспечения в общей системе командования и управления для всестороннего системного, объединенного и точечного обеспечения войск.

Китайские представители пояснили, что в дальнейшем реформы ВС КНР будут направлены на сокращение численности НОАК.

В частности, основные сокращения коснутся органов военного управления и небоевых структур. В органах военного управления будет проведено сокращение избыточного количества личного состава на всех уровнях, также будет сокращено количество руководящих должностей. В войсках главным является сокращение частей на устаревшей боевой технике с тем, чтобы высвободившиеся штатные структуры использовать для восполнения новых боевых возможностей войск.

Китайская сторона выразила уверенность, что после реформ значительно возрастет боеспособность НОАК, ее возможности по решительной защите суверенитета, безопасности страны и ее мирного развития. В то же время НОАК по-прежнему придерживается оборонительной стратегии в виде военной доктрины «активной обороны» с целью защиты регионального и всеобщего мира.

В своем заключительном слове глава китайской делегации особо отметил, что реформа ВС КНР носит революционный характер. НОАК развивается с акцентом на межвидовое взаимодействие, мобильность, внедрение инновационных технологий, способных обеспечить компактность вооруженных сил и их постоянную боеготовность.

Реформы ВС КНР, по словам китайских военных историков, рассчитаны на период до 2049 года. Основная ее цель – это создание информатизированных ВС, способных успешно действовать в военных конфликтах с применением информационных технологий. Основным содержанием модернизации НОАК на современном этапе является информатизация и компьютеризация ВС, усиление их боевых возможностей за счет повышения взаимодействия их видов во время совместных операций. Конечную цель военной реформы КПК видит в создании ВС, способных эффективно осуществлять ядерное сдерживание, успешно действовать в современной высокотехнологичной войне локального масштаба, а также во время антитеррористических операций.

Подводя итоги семинара, российские и китайские военные ученые пришли к выводу, что область военного реформирования требует тщательного и углубленного изучения, было предложено в ближайшей перспективе издать совместный научный сборник. Стороны выразили общее мнение о важности двустороннего научного сотрудничества в области военной истории.

Некоторые итоги

Стоит отметить, что доклады, представленные китайской стороной, имели максимально открытый характер. Анализируя выступления китайских ученых, можно сделать вывод, что реформа вооруженных сил КНР носит масштабный характер, так как сопровождается кардинальными решениями военно-политического руководства. Изменяются механизмы политического контроля над вооруженными силами. Из старых военных структур ВС Китая сохраняется только Центральный военный совет. Но из структуры, осуществлявшей общее политическое руководство военной сферой, он превращается в главный орган, имеющий 15 структур прямого подчинения.

Кардинальным образом изменяется система тылового обеспечения НОАК.

По мнению экспертов, Объединенный штаб слабее своего предшественника: он потерял контроль над системой обучения и подготовки кадров, мобилизацией, стратегическим планированием и другими сферами. Кроме того, действовавшие в киберпространстве и отвечавшие за ведение РЭБ подразделения упраздненного Генштаба, вероятнее всего, перейдут к Войскам стратегической поддержки.

С учетом мероприятий проводимой реформы военная доктрина Китая сохраняет за собой преимущественно оборонительный характер.

При этом в Пекине основными угрозами Китаю по-прежнему считают покушения на суверенитет КНР сепаратистских сил, выступающих под лозунгами «За независимость Тайваня», «За независимость Восточного Туркестана» и «За независимость Тибета». Китайское политическое руководство не оставляет без внимания и наращивание военного присутствия США в АТР, которые проводят стратегию «восстановления баланса сил» и оказания давления на КНР через посредство двусторонних договоров со странами региона. Увеличение военного потенциала Китая во многом связано с превентивными мерами, которые необходимы в качестве элемента противопоставления современным американским системам вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно поэтому основные силы наиболее передовых ВМС и ВВС Китай концентрирует на юге страны для решения морских и океанических задач при возможном противостоянии с США.

Важное значение Китай придает также способности НОАК быстро реагировать на внезапно возникающие задачи по обеспечению национальной безопасности. Признавая малую вероятность в обозримом будущем мировой войны, военные реформы КНР в первую очередь направлены на готовность НОАК к войнам локального характера. В связи с этим в последнее время в НОАК активно создаются мобильные силы для действий в локальных конфликтах по периметру госграницы, а также для оказания поддержки народной вооруженной полиции. Они могут включать до трети состава НОАК.

Стоит также отметить, что политическое и военное руководство Китая активно участвует в международном сотрудничестве по проблемам глобальной безопасности. В этой области Китай создал и реализует «Концепцию безопасности нового типа, основанную на межгосударственном доверии». Согласно положениям концепции, взаимную равную безопасность необходимо строить на взаимном доверии и сотрудничестве между государствами посредством диалога, на взаимодействии в деле безопасности – при невмешательстве во внутренние дела других государств и ненанесении ущерба третьим странам. Также большое значение в концепции придается продвижению идеи о недопущении угрозы или нанесения ущерба военной силой безопасности и стабильности других государств.

Шаги, предпринимаемые в последнее время политическим руководством КНР по линии ШОС, АСЕАН и СНГ, говорят о том, что Китай, пытаясь занять лидирующее положение среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, одновременно пытается показать несостоятельность информационной кампании Запада, направленной на создание мирового общественного мнения о «китайской угрозе».

Опираясь на растущую экономическую мощь, КНР совершенствует качественные параметры оборонного потенциала на базе науки и передовых технологий. При этом основной вектор внимания в этой области направлен на стремление повысить потенциал ядерного сдерживания, создание условий, при которых наиболее развитые в экономическом отношении восточные и приморские районы страны будут максимально прикрыты от ударов с воздуха и с морских направлений.

Вооруженные силы КНР, ряд структур которых не претерпевали серьезных изменений еще со времен гражданской войны в Китае 1930-х годов, в обозримой перспективе изменятся до неузнаваемости. По словам китайских ученых из Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая, это будут самые современные в плане инноваций вооруженные силы на планете.

Виктор Александрович Гаврилов – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат психологических наук