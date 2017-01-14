SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с космодрома в Калифорнии
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Ракета Falcon 9
Источник: AP Photo/ John Raoux
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала в Калифорнии со спутниками; видео первого после аварии в сентябре 2016 года запуска ракеты-носителя ведет портал Spaceflight Now.
Старт был дан в расчетные 09:54 (20:54 мск) с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT, принадлежащих компании Iridium Communications.
Нынешний старт, который многократно откладывали, - первый после произошедшей 1 сентября аварии, когда ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.
14.01.2017
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