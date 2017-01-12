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F-35. Австралийский истребитель испытывается с ПО 3iP6

16.01.2017 Военный паритет 37 0
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Истребитель F-35A Lightning II
Первый полет первого построенного для Королевских ВВС Австралии истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер AU-1, регистрационный номер ВВС Австралии А35-001. Форт-Уорт, 29.09.2014
Источник: Lockheed Martin

Первые два истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II для ВВС Австралии получили блок программного обеспечения 3i.

Эти работы (полная итерация блока 3iP6) были выполнены в сентябре прошлого года, сообщило министерство обороны Австралии в своем релизе от 4 января. Данный вариант ПО позволил провести на австралийских самолетах испытания с применением вооружения. В декабре из правого внутреннего отсека самолета F-35A (A35-002) была сброшена УАБ с лазерным наведением GBU-12 калибра 500 фунтов.

К концу 2017 года на самолеты будет загружена еще более совершенная версия ПО с индексом 3F, сообщает австралийское военное ведомство.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Австpалия
Продукция
F-35A
Компании
Lockheed-Martin

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