Создатели китайской "анти-стелс" РЛС получили премию
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Китайская РЛС JY-26
Источник: militaryparitet.com
Создатели китайской РЛС метровой длины получили Национальную премию по науке и техник 2016 года, сообщает китайский источник.
Сообщается, что РЛС JY-26, имеющая максимальную дальность обнаружения воздушных целей до 500 км, успешно обнаруживает стелс-цели типа американских истребителей F-22 и F-35, и обеспечивает точное измерение координат. Современные стелс-самолеты оптимизированы для малозаметности в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазоне, но совершенно беспомощны в метровом диапазоне.
Китай также разрабатывает систему пассивной радиолокации, принцип которой состоит в размещении взаимодействующих радаров на большой площади, которые путем анализа разности получаемых друг от друга сигналов в реальном масштабе времени определяют координаты стелс-целей.
Созданием этих станций занимается НИИ-38, который также известен как Китайская электронная технологическая группа (China Electronics Technology Group). Институт был создан в 1965 году в Дуяне (провинция Гуйчжоу), к конце 1988 года переехал в Хэфэй (провинция Аньхой).
13.01.2017
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