Создатели китайской "анти-стелс" РЛС получили премию



Китайская РЛС JY-26

Источник: militaryparitet.com Китайская РЛС JY-26Источник: militaryparitet.com

Создатели китайской РЛС метровой длины получили Национальную премию по науке и техник 2016 года, сообщает китайский источник.

Сообщается, что РЛС JY-26, имеющая максимальную дальность обнаружения воздушных целей до 500 км, успешно обнаруживает стелс-цели типа американских истребителей F-22 и F-35, и обеспечивает точное измерение координат. Современные стелс-самолеты оптимизированы для малозаметности в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазоне, но совершенно беспомощны в метровом диапазоне.

Китай также разрабатывает систему пассивной радиолокации, принцип которой состоит в размещении взаимодействующих радаров на большой площади, которые путем анализа разности получаемых друг от друга сигналов в реальном масштабе времени определяют координаты стелс-целей.

Созданием этих станций занимается НИИ-38, который также известен как Китайская электронная технологическая группа (China Electronics Technology Group). Институт был создан в 1965 году в Дуяне (провинция Гуйчжоу), к конце 1988 года переехал в Хэфэй (провинция Аньхой).