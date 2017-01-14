В Крыму заступил на дежурство зенитно-ракетный полк с С-400



Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения

ФЕОДОСИЯ /РЕСПУБЛИКА КРЫМ/, 14 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Зенитно-ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Крыму, передает корреспондент ТАСС. В торжественной церемонии, которая прошла в крымском городе Феодосия, приняли участие командующий 4 армией ВВС и ПВО Виктор Севастьянов, военнослужащие полка, ветераны вооруженных сил. Севастьянов вручил командованию полка формуляр о заступлении на боевое дежурство комплекса С-400.

"Впервые на территории Крыма на боевое дежурство заступил уникальный комплекс ПВО, который усилит боевые возможности войск противовоздушной обороны. Это будет надежная защита населения Крыма с воздуха", - отметил Севастьянов. По его словам, возможности нового комплекса позволяют не только защитить Крымский полуостров, но и часть Краснодарского края.

Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение, и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.

ЗРК С-400 "Триумф" - российская система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.