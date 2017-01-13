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Двигатель третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У" после расследования аварии "Прогресса МС-04" заменят - источник

16.01.2017 Интерфакс 37 0
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Souz-U_Progress_M-17M
РКН «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-17М» на стартовом комплексе площадки 1 космодрома Байконур. 29 октября 2012 г. Источник: www.federalspace.ru

Байконур. 13 января. ИНТЕРФАКС - После аварии предыдущего корабля двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту следующий космический грузовик "Прогресс МС-05", будет заменен, сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя", - сказал источник.

Он сообщил, что данное решение было принято по результатам расследования аварии предыдущего космического "грузовика" "Прогресс МС-04" в декабре.

Как ожидается, "Прогресс МС-05" отправится к МКС в феврале.

1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве. Позднее комиссия установила, что авария предварительно произошла из-за неисправности двигателя третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У".

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
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Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК

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