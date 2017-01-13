"Тайфун" совершенствуется непрерывно
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании (британская военная регистрация ZX314) над мостом в Пенанге (Малайзия), 2011 год
Источник: Geoff Lee / BAE Systems
Компания Eurofighter GmbH объявила о подписании соглашения сроком на 5 лет с организацией NETMA (the NATO Eurofighter & Tornado Management Organisation) по технической поддержке глобального парка истребителей Eurofighter Typhoon.
Сообщается, что новый контракт значительно повысит доступность сервиса, что сэкономит деньги операторов истребителей этого типа. Два контракта были подписаны в декабре прошлого года с основными партнерами программы "Тайфун" компаниями Eurofighter Jagdflugzeug GmbH/Airbus Defence and Space и BAE Systems/Leonardo.
Отмечается, что подписание данных контрактов гарантирует соответствие парка самолетов эксплуатационным требованиям и позволит дальше модернизировать возможности самолета по применению новых видов вооружений по принципу непрерывного совершенствования.
В настоящее время во всем мире эксплуатируется более 490 истребителей "Тайфун", которые налетали более 380 тыс часов, состоят на вооружении шести стран мира и поступят в арсенал еще двух государств. В апреле 2016 года был подписан контракт с Кувейтом по поставке 28 истребителей. Истребители получают бортовую РЛС с активной ФАР Captor-E, ракеты воздушного боя Meteor, КР Storm Shadow и тактические ракеты Brimstone.
13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.10.2015 Кувейт и Италия парафировали соглашение по поставке истребителей EF-2000 «Тайфун»
08.07.2015 За спиной F-35. Истребители «Тайфун» перейдут на «вторую волну»
24.03.2015 Нейрон независимости
26.02.2014 Почти миллиард евро компенсации за «Тайфуны»
27.11.2013 Последний довод королей
26.06.2013 Отложены, сокращены или аннулированы
27.12.2012 Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
28.12.2016 Малайзия приостановила переговоры о закупке новых истребителей из-за коррупционного скандала