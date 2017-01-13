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"Тайфун" совершенствуется непрерывно

16.01.2017 Военный паритет 36 0
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Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании (британская военная регистрация ZX314) над мостом в Пенанге (Малайзия), 2011 год
Источник: Geoff Lee / BAE Systems

Компания Eurofighter GmbH объявила о подписании соглашения сроком на 5 лет с организацией NETMA (the NATO Eurofighter & Tornado Management Organisation) по технической поддержке глобального парка истребителей Eurofighter Typhoon.

Сообщается, что новый контракт значительно повысит доступность сервиса, что сэкономит деньги операторов истребителей этого типа. Два контракта были подписаны в декабре прошлого года с основными партнерами программы "Тайфун" компаниями Eurofighter Jagdflugzeug GmbH/Airbus Defence and Space и BAE Systems/Leonardo.

Отмечается, что подписание данных контрактов гарантирует соответствие парка самолетов эксплуатационным требованиям и позволит дальше модернизировать возможности самолета по применению новых видов вооружений по принципу непрерывного совершенствования.

В настоящее время во всем мире эксплуатируется более 490 истребителей "Тайфун", которые налетали более 380 тыс часов, состоят на вооружении шести стран мира и поступят в арсенал еще двух государств. В апреле 2016 года был подписан контракт с Кувейтом по поставке 28 истребителей. Истребители получают бортовую РЛС с активной ФАР Captor-E, ракеты воздушного боя Meteor, КР Storm Shadow и тактические ракеты Brimstone.

13.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Кувейт
Продукция
EF-2000
Тайфун
Компании
Airbus
BAE Systems

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