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Со дня основания Авиационного комплекса им. С.В.Ильюшина 13 января исполнилось 84 года

16.01.2017 ЦАМТО 36 0
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Самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Источник: aereo.ru

ЦАМТО, 13 января. История предприятия началась 13 января 1933 года, когда приказом заместителя народного комиссара тяжелой промышленности СССР и начальника Главного управления авиапромышленности Петра Баранова на заводе №39 было образовано КБ опытного самолетостроения легких самолетов и войсковых серий.

Начальником конструкторского бюро и заместителем директора завода №39 был назначен Сергей Владимирович Ильюшин.


Над своим первым самолетом, бомбардировщиком ЦКБ-26, Ильюшин начал работать с бригадой конструкторов, состоявшей всего из семи специалистов. Они стали первыми в коллективе энтузиастов-единомышленников, который предстояло создать Сергею Владимировичу. Ему принадлежат золотые слова, что создание такого коллектива единомышленников, творцов-энтузиастов своего дела – задача не менее сложная, чем разработка самого лучшего самолета.


За прошедшие годы в стенах конструкторского бюро родились выдающиеся самолеты – боевые, пассажирские, транспортные, специального назначения.


Дальний бомбардировщик Ил-4 стал первым самолетом, бомбившим Берлин, уже 8 августа 1941 года. Легендарный штурмовик Ил-2, самый массовый самолет в истории мировой авиации, по праву является таким же символом Великой Победы, как, например, танк Т-34 или реактивная система залпового огня «Катюша».


Штурмовик Ил-2
Источник: Владимир Бернс / РИА Новости

Послевоенные шедевры Ильюшина по праву заняли свое место в списке знаменитых самолетов эпохи – это пассажирские Ил-12 и Ил-14, реактивный бомбардировщик Ил-28, лайнер Ил-18 и Ил-62.


С 1970 года продолжил начатое Сергеем Владимировичем Ильюшиным дело его ученик и преемник на посту Генерального конструктора Генрих Васильевич Новожилов.


Под его руководством увидели небо первый отечественный реактивный военно-транспортный самолет Ил-76, самолет-топливозаправщик Ил-78, первый широкофюзеляжный аэробус Ил-86 и дальнемагистральный Ил-96, региональный Ил-114.


Салон самолета Ил-114
Источник: Сергей Гавриленко / РИА Новости

Все эти самолеты и сегодня, по прошествии многих десятилетий, в строю. Они перевозят первых лиц государства, участвуют в гуманитарных миссиях по всему миру и успешно сражаются с пожарами, обеспечивают поддержку действий нашей армии в Сирии.


Сегодня Авиационный комплекс с уверенностью смотрит в будущее.


В минувшем году поднялся в небо и прошел этап заводских испытаний модернизированный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-М. С Министерством обороны заключен контракт на серийную модернизацию первой партии строевых самолетов военно-транспортной авиации.


В Ульяновске оторвался от бетона перспективный Ил-76МД-90А, усовершенствованный по результатам первого этапа ГСИ. Одновременно ведутся работы над созданием гражданской версии самолета Ил-76ТД-90А, ведутся работы по строительству опытного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А, первого российского воздушного танкера.


Летом 2017 года планируются первый полет легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.


Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина».

13.01.2017
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