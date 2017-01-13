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Полк С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму 14 января

16.01.2017 ИТАР-ТАСС 33 0
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Личный состав полка прошел переобучение, и в прошлом году прошли тренировочные пуски ракет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Зенитно-ракетный полк, вооруженный системой "Триумф", заступит на боевое дежурство в Крыму в субботу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, 14 января состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 "Триумф", - сказали там.

Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение, и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.

ЗРК С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

13.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Польша
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