Энергетики намерены ограничить энергоснабжение 92 объектов Минобороны в ДФО
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Источник: © Александр Колбасов/ТАСС
Долг военных перед "Дальневосточной энергетической компанией" уже превысил 178 млн рублей
ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Энергетики намерены за долги ограничить энергоснабжения 92 объектов Минобороны в различных регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Долг военных превысил уже 178 млн рублей, сообщает пресс-служба ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).
"ДЭК ограничит поставки электроэнергии на 92 объекта АО "Главное управление Жилищно-коммунального хозяйства" (ГУ ЖКХ) за долг в размере 178,2 млн рублей. Компания, осуществляющая поставки тепловой энергии и водоснабжения для нужд Минобороны на большей части территории Дальнего Востока, с ноября 2016 г. по январь 2017 г. не расплачивается за потребленный ресурс", - сообщает энергокомпания.
Уточняется, что первые ограничения уже введены в Амурской области на 15 объектах. "Это административные здания, склады, гаражи, мастерские. Ограничения введены на второстепенные объекты, не влияющие на степень обороноспособности страны", - подчеркивает ДЭК.
По графику энергетиков, следующими будут отключены объекты в Приморье - 23 января. 25 января останутся без энергии 42 объекта Минобороны в Хабаровском крае.
В 2016 г. энергетики не раз заявляли о начале отключений за долги объектов Минобороны на Дальнем Востоке. Однако введение санкций каждый раз откладывалось после получения гарантий по оплате долга. "ПАО "ДЭК" на постоянной основе ведет переговоры по урегулированию проблемы многомиллионных долгов, направляет в АО ГУ ЖКХ уведомления о наличии задолженности, необходимости ее погашения. В настоящее время каких-либо гарантий об оплате в адрес энергокомпании от должника не поступало", - подчеркнули в энергокомпании.
13.01.2017
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