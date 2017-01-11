

Здание ООН. Фото: time.hasco.me Здание ООН. Фото: time.hasco.me

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Андрей Дапкюнас заявил: разрушение в последние десятилетия мирового порядка, основанного на правилах, существенно увеличило риск глобального ядерного конфликта между главными мировыми державами – Россией, Китаем и США.

Тактика угрозы: союзники России указывают миру на "ядерную дубинку" США

"Привлечение белорусским дипломатом внимания ООН к проблеме предотвращения глобального ядерного конфликта сегодня не случайно, - рассказал ФБА "Экономика сегодня" главный советник директора Российского института стратегических исследований, профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин. – Главная вина в процессе, который не спровоцирован крупными катаклизмами или мощным противостоянием между странами-обладателями ядерного оружия, персонально несет администрация Барака Обамы. Этот американский президент, пообещав создать безъядерный мир, сделал все, чтобы заблокировать достижение этой цели. Поборник "безъядерного мира" лишь на словах, Обама сократил меньше ядерных боезарядов, чем трое его предшественников вместе взятые".

Ранее представитель Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил в ООН о росте риска ядерного конфликта между крупнейшими мировыми державами. Во время открытой дискуссии Совета Безопасности ООН "Предотвращение конфликтов и сохранение мира" он отметил, что ядерный конфликт может начаться "умышленно, из-за ошибки или по трагическому стечению обстоятельств".

Дипломат заявил: "в отсутствии договоренности между ведущими ядерными державами об их общей первичной ответственности за предотвращение глобальной войны и установление коллективной системы поддержания мира все попытки международного сообщества, в том числе в рамках ООН, найти прочное решение неглобальных конфликтов будут тщетными"

"Подвиги" Обамы в сфере ядерной политики

"При Обаме США заявили готовность продолжать военную политику на основе применения стратегического и тактического ядерного оружия в первом превентивном и упреждающем ядерном ударе, руководствуясь при этом стратегией "ядерного сдерживания". Она может быть квалифицирована как стратегия "безусловного наступательного ядерного сдерживания".

Эта стратегия останется у Штатов, по меньшей мере, до конца текущего столетия. Кроме того, Пентагон намерен сохранить в Европе и в азиатской части Турции американское тактическое ядерное оружие, которое в скором времени получит новую высокоточную ядерную авиабомбу В-61-12. При этом следует напомнить, что Вашингтон уже закончил ее испытания и вскоре может запустить ее серийное производство", - отмечает эксперт.

Ядерная угроза и Совбез ООН

Дапкюнас объявил, что Совет Безопасности ООН сегодня приносит мало пользы для мира в качестве политического театра. Вместе с тем планете крайне необходим Совбез, который "определяется не столько движением шестерен его политического механизма, сколько искренним взаимодействием людей, делающих благородную попытку построения диалога между партнерами для лучшего взаимопонимания". При этом, дескать, мир "должен осознать настоящую степень хрупкости окружающей среды – физической, социальной, культурной и политической – и прекратить проверку на прочность ее устойчивости".

"Помимо прочих "достижений", Обама израсходовал больше средств на модернизацию ядерных вооружений и на создание носителей ядерных вооружений нового поколения, чем другие американские президенты. Хотя еще в марте 2012 года признавал в южнокорейском Хэнкукском университете, что США имеют больше ядерного оружия, чем им требуется. Именно Обама дал мощный импульс модернизации стратегических наступательных и тактических ядерных вооружений. На что по заявлениям высокопоставленных представителей его администрации и американских НПО, может уйти от 500 млрд. до 1 трлн. долларов.

Также 44-й президент США отклонил предложение понизить степень боеготовности ракетно-ядерных сил США, к чему его призывали многие американские гражданские и военные эксперты. Он ничего не сделал для решения проблемы "оперативно неразвернутых" ядерных вооружений, то есть находящихся в резерве, которые составляют свыше 60% от суммарного количества оперативно развернутых ядерных боезарядов стратегического назначения, что позволяет американской стороне быстро увеличить ракетно-ядерный потенциал", - подчеркивает Владимир Козин.

Ядерная доктрина США

Негативными особенностями нынешней ядерной доктрины США является то, что уходящий со своего поста 44-й американский президент отказался от стратегии "минимального ядерного сдерживания".

"Обама так и не пошел на замену деструктивной парадигмы прошлого «взаимное гарантированное уничтожение» на более конструктивную теорию «взаимной гарантированной безопасности». Он отказался перейти на стратегию ненанесения первого ядерного удара. При Обаме в американских военно-политических кругах широко стали обсуждаться возможности начала "ограниченной ядерной войны" с целью "деэскалации" вооруженного конфликта, который начался с использованием обычных видов вооружений.

Стали дебатироваться возможности развязывания боевых действий с применением миниатюрных ядерных боезарядов, а также проводиться комбинированные военные учения – учения с первоначальным использованием сил общего назначения, но впоследствии трансформируемые в военные учения с применением ядерного оружия", - полагает главный советник директора РИСИ.

Политика РФ в сфере ядерного вооружения прямо противоположна американской

В отличие от описанных мер, Россия выступает против развязывания ядерной войны любого формата - будь то "ограниченной", "региональной" или "глобальной", заявляя: "Ядерная война не может быть развязана, поскольку в ней не будет победителей".

"Президент РФ Владимир Путин на заседании Валдайского дискуссионного клуба в Сочи в октябре 2016 года заявил, что Россия всегда будет очень ответственно относиться к своему ядерному статусу, считая, что бряцать ядерным оружием – "самое последнее дело". И подчеркнул, что применение ядерного оружия – это конец существования всей земной цивилизации.

Первым шагом на пути выправления российско-американских отношений в военно-политической сфере при президенте Дональде Трампе могла бы стать взаимная договоренность между Москвой и Вашингтоном о неприменении ядерного оружия друг против друга. Или или договоренность о его неприменении вообще. Если бы такой мощный прорыв между двумя крупнейшими ядерными державами удалось достичь, например, в текущем году, то стратегическая стабильность и глобальная безопасность были бы переведены на качественно более высокий уровень. Тем более, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп уже однажды положительно отзывался о такой возможности", - заключает Владимир Козин.

Максим Бут