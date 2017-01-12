Военнослужащие Тульского соединения ВДВ осваивают новейшие боевые машины десанта БМД-4М
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Боевая машина десанта (БМД) БМД-4М
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
ЦАМТО, 12 января. На полигоне Дубровичи (Рязанская обл.) военнослужащие Тульской воздушно-десантной дивизии приступили к сдаче зачетов по боевой подготовке с применением новейших боевых машин десанта БМД-4М, поступивших на вооружение соединения менее месяца назад.
В настоящее время личный состав двух батальонов рязанского парашютно-десантного полка совершенствует навыки вождения современной боевой техники с преодолением препятствий, а также выполняет упражнения контрольных стрельб. В течение недели десантники отработают вопросы боевого слаживания в составе отделений, после чего экипажи будут допущены к выполнению боевых стрельб в составе взводов и рот.
На сегодняшний день все батальонные тактические группы полка на 100% укомплектованы новейшими образцами военной техники, такими как БМД-4М и БТРД-МДМ «Ракушка».
Новая техника по своим тактико-техническим характеристикам в 2,5 раза превосходит аналогичные образцы вооружения как отечественного, так и иностранного производства. Принципиальным отличием для подразделений ВДВ России является то, что экипаж БМД-4М в ходе выполнения как учебной, так и боевой задачи может десантироваться внутри боевой машины в специально установленных для этого креслах «Казбек», что в итоге в разы сокращает время практических действий десанта в ходе проведения сбора на площадке приземления.
По огневым и ходовым возможностям новейшая боевая машина десанта в три раза превосходит БМД-2, кроме того значительно повысилась бронезащита экипажа от поражения как стрелковым оружием, так и противотанковыми минами.
Для комплектования экипажей БМД-4М личный состав отбирался из всех воинских частей и подразделений Тульской воздушно-десантной дивизии на конкурсной основе по результатам сдачи итоговой проверки за 2016 год. Все экипажи новых боевых машин укомплектованы исключительно военнослужащими по контракту.
В конце декабря 2016 года личному составу полка в торжественной обстановке в присутствии командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова на вооружение был передан второй батальонный комплект бронированной техники БМД-4М и БТРД-МДМ «Ракушка», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
12.01.2017
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