Торпеды возвращаются в арсенал финского флота
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Катер типа «Хамина» (Финляндия)
ВМС Финляндии планируют вооружить торпедами четыре ударных катера класса Hamina между 2019 и 2021 годами.
Добавление торпедного вооружения на финских катерах будет впервые после окончания Второй мировой войны. До настоящего времени ракеты и мины были основным вооружением ВМС страны.
Катера, а также четыре запланированных к строительству новых многоцелевых патрульных корабля будут оснащаться легкими противолодочными торпедами и ЗРК малой дальности.
12.01.2017
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