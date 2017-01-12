Торпеды возвращаются в арсенал финского флота



Катер типа «Хамина» (Финляндия) Катер типа «Хамина» (Финляндия)

ВМС Финляндии планируют вооружить торпедами четыре ударных катера класса Hamina между 2019 и 2021 годами.

Добавление торпедного вооружения на финских катерах будет впервые после окончания Второй мировой войны. До настоящего времени ракеты и мины были основным вооружением ВМС страны.

Катера, а также четыре запланированных к строительству новых многоцелевых патрульных корабля будут оснащаться легкими противолодочными торпедами и ЗРК малой дальности.