Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"
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Пуск ракеты первого дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». 21 декабря 2012 года
Источник: army-reporter.livejournal.com
В Подольский и Домодедовский округа Московской области для противовоздушной обороны столицы и центрального промышленного района, прибыли зенитные ракетные комплексы, оснащенные новыми ЗРС С-400 "Триумф".
Командующий 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-майор Андрей Демин рассказал, что в ноябре они осмотрели новый комплекс С-400 "Триумф" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, провели тренировочные стрельбы по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты противника, а затем приняли решение о доставке установок для постоянного дежурства в Подмосковные районы.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели. На вооружении с 2007 года. "Триумф" - единственная система, выборочно применяющая нескольких типов ракет для обеспечения эшелонированной противовоздушной обороны. Способна перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км и высоте до 30 км при их скорости до 4,8 км/с.
12.01.2017
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