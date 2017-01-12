Небо под контролем: в Подмосковье развернулись комплексы ЗРС С-400 "Триумф"



Пуск ракеты первого дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». 21 декабря 2012 года

Источник: army-reporter.livejournal.com Пуск ракеты первого дивизиона зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». 21 декабря 2012 годаИсточник: army-reporter.livejournal.com

В Подольский и Домодедовский округа Московской области для противовоздушной обороны столицы и центрального промышленного района, прибыли зенитные ракетные комплексы, оснащенные новыми ЗРС С-400 "Триумф".

Командующий 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-майор Андрей Демин рассказал, что в ноябре они осмотрели новый комплекс С-400 "Триумф" на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области, провели тренировочные стрельбы по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты противника, а затем приняли решение о доставке установок для постоянного дежурства в Подмосковные районы.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели. На вооружении с 2007 года. "Триумф" - единственная система, выборочно применяющая нескольких типов ракет для обеспечения эшелонированной противовоздушной обороны. Способна перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км и высоте до 30 км при их скорости до 4,8 км/с.