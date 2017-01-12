Экипажи 90-й танковой дивизии ЦВО начали подготовку к танковому биатлону
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экипажи воссозданной 90-й танковой дивизии Центрального военного округа начали подготовку к танковому биатлону на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба округа.
"Военнослужащие легендарной 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, воссозданной в декабре прошлого года, приступили к тренировкам в рамках подготовки к соревнованиям по танковому биатлону. Занятия проходят на Чебаркульском полигоне в Челябинской области, в ходе которых экипажи танков Т-72Б3 выполняют учебно-боевые стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 метров, имитирующим танки и низколетящие вертолеты", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что механики-водители осваивают технику скоростного преодоления препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.
"Легендарная 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией его частей в Челябинской и Свердловской областях. Решением командующего ЦВО, в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как "корпус черных ножей" (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование "Уральский танковый батальон", - добавляет пресс-служба.
12.01.2017
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