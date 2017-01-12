В Новосибирске состоится церемония передачи новейших ЗРПК "Панцирь-С1"



ЗРК Панцирь-С1

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС ЗРК Панцирь-С1Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новейшие зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С1" передадут соединению ПВО Центрального военного округа в Новосибирске, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Сегодня в Новосибирске состоится торжественная церемония вручения новейших зенитных ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С1" личному составу соединения ПВО Центрального военного округа. Зенитные ракетно-пушечные комплексы заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа и усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. Военные заблаговременно прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области.

"ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей", - добавляет пресс-служба округа.