Комплексы "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Западной Сибири



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС, архив

ЗРПК будут защищать важные военные и промышленные объекты в зоне ответственности ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Состоялась торжественная церемония вручения новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" личному составу соединения ПВО Центрального военного округа в Новосибирске. ЗРПК заступили на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности ЦВО и усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири", - рассказали в пресс-службе.

В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. "Экипажи комплексов заблаговременно прошли обучение в учебном центре зенитных ракетных войск в Ленинградской области", - отметили в ЦВО.

"Панцирь-С1" - самоходный комплекс ПВО ближнего действия, предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.