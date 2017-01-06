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Литва нарушила условия договора с США

12.01.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 75 0
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Армия Литвы
Военнослужащие ВС Литвы
Источник: www.15min.lt

Литва‭ ‬не‭ ‬сможет даже через суд вернуть‭ ‬подаренные американцами‭ ‬литовским вооруженным силам‭ ‬снайперские полуавтоматические винтовки М14,‭ ‬которые Оружейный фонд распродал частным лицам.‭ ‬Данное‭ ‬оружие,‭ ‬по соглашению между Литвой и США от‭ ‬2002‭ ‬года,‭ ‬продавать нельзя.


К слову,‭ ‬раз уж такое случилось,‭ ‬а США учли‭ ‬возможный поворот событий,‭ ‬то можно сделать вывод о том,‭ ‬что‭ ‬литовцев уже‭ ‬«знают‭»‬ в мире.‭ ‬Иначе,‭ ‬зачем было включать такой пункт в договор‭?


Американцы,‭ ‬передавая литовской армии винтовки,‭ ‬наверняка предчувствовали,‭ ‬чем‭ ‬все‭ ‬это‭ ‬может закончится и‭ ‬специально‭ ‬заключили‭ ‬такого рода‭ ‬договор.‭ ‬Причем государственное имущество было распродано за‭ «‬копейки‭» – ‬типичная для Литвы ситуация:‭ ‬за копейки распродать государственную собственность.‭ ‬Как подтверждение,‭ ‬продажа‭ ‬«Мажейкю нафта‭»‬ за‭ ‬гроши.


Также возникает несколько вопросов к судебной системе Литвы:‭ ‬почему‭ ‬винтовки были проданы‭ ‬в‭ ‬5‭ ‬раз дешевле‭ ‬их себестоимости,‭ ‬а‭ ‬частные собственники должны платить судебные издержки,‭ ‬если они выиграли суд‭?


Литва проводит аферу‭ ‬за аферой:‭ ‬продажа‭ ‬земли в парках,‭ ‬винтовки,‭ ‬закупка кухонной утвари по ценам в разы выше реальной стоимости,‭ ‬снабжение армии и др.‭ ‬Что-то часто‭ ‬военное ведомство Литвы‭ ‬стало‭ ‬«светиться‭»‬.‭ ‬В общем,‭ ‬аферы,‭ ‬аферы,‭ ‬аферы‭…‬ А народ молчит и ничего сделать не может.


Теперь весь мир в ожидании,‭ ‬во сколько Литва оценит свой государственный престиж.‭ ‬А частные лица,‭ ‬ставшие счастливыми обладателями М14‭ ‬имеют право назначить уже свою цену за свою собственность.


Игорь Павлюкевич

06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Литва
США

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