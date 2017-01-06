Литва нарушила условия договора с США
|
|
Военнослужащие ВС Литвы
Источник: www.15min.lt
Литва не сможет даже через суд вернуть подаренные американцами литовским вооруженным силам снайперские полуавтоматические винтовки М14, которые Оружейный фонд распродал частным лицам. Данное оружие, по соглашению между Литвой и США от 2002 года, продавать нельзя.
К слову, раз уж такое случилось, а США учли возможный поворот событий, то можно сделать вывод о том, что литовцев уже «знают» в мире. Иначе, зачем было включать такой пункт в договор?
Американцы, передавая литовской армии винтовки, наверняка предчувствовали, чем все это может закончится и специально заключили такого рода договор. Причем государственное имущество было распродано за «копейки» – типичная для Литвы ситуация: за копейки распродать государственную собственность. Как подтверждение, продажа «Мажейкю нафта» за гроши.
Также возникает несколько вопросов к судебной системе Литвы: почему винтовки были проданы в 5 раз дешевле их себестоимости, а частные собственники должны платить судебные издержки, если они выиграли суд?
Литва проводит аферу за аферой: продажа земли в парках, винтовки, закупка кухонной утвари по ценам в разы выше реальной стоимости, снабжение армии и др. Что-то часто военное ведомство Литвы стало «светиться». В общем, аферы, аферы, аферы… А народ молчит и ничего сделать не может.
Теперь весь мир в ожидании, во сколько Литва оценит свой государственный престиж. А частные лица, ставшие счастливыми обладателями М14 имеют право назначить уже свою цену за свою собственность.
Игорь Павлюкевич
06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются