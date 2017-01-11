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Перспективный самолет МВЛ может быть представлен на МАКС-2017

12.01.2017 ОАО "Авиасалон" 76 0
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Андрей Богинский
Андрей Богинский
Источник: Сергей Сафронов / РИА Новости

Перспективный девятиместный самолет местных воздушных линий, разрабатываемый Сибирским научно-исследовательским институтом авиации (СибНИА), может быть впервые представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, рассказал в интервью Rambler News Service (RNS) заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Богинский.


"Мы надеемся, что в следующем году сможем увидеть его на МАКСе. По крайней мере, хочется, конечно, увидеть один из первых полетов", - сказал он.


По его словам, на базе СибНИА ведутся разработки самолетов, рассчитанных на перевозку от 9 до 19 пассажиров. При этом замминистра отметил, что к настоящему моменту эскизно-технический проект девятиместного самолета уже готов. "Работы развернуты. Идут, на мой взгляд, правильным образом. Сначала на базе летающей лаборатории Ан-2 был испытан прототип крыла. Оно доказало свою эффективность в полетах. Дальше коллеги сделали эскизно-технический проект девятиместного летательного аппарата. Сейчас идет изготовление составных частей летательного аппарата", - цитирует RNS А.Богинского.


Кроме того, А.Богинский сообщил, что в рамках проекта развития региональной авиации ведется локализация производства L-410 в Екатеринбурге. "Чешские партнеры следят за любой информацией по поводу этого проекта и остро реагируют на слухи, что якобы российские собственники хотят закрыть завод в Чехии и перенести производство в Екатеринбург. Такой задачи нет", - рассказал он RNS. Замминистра пояснил, что в планах российской стороны - согласование с авиастроительной компанией Aircraft Industries (Чехия) адаптации производства L-410 к российским условиям. По словам А.Богинского, он более конкурентоспособен на нашем рынке, чем канадский самолет Twin Otter. Представитель ведомства отметил, что чешский самолет соответствует приоритетам и предпочтениям лизинговых компаний. Также он подчеркнул, что у компании Aircraft Industries российские акционеры.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "Авиасалон"
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Чехия
Продукция
Ан-2

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