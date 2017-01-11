Трамп вновь пообещал снизить стоимость самолета F-35
|
|
Истребитель F-35B готовится выполнить взлет с четырьмя УАБ GBU-12 Paveway II с лазерным наведением калибра 500 фунтов, подвешенных на крыльевых пилонах
Источник: Petty Officer 3rd Class Kyle Goldberg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп вновь пообещал снизить стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35, которые начали поступать в войска США.
"Программа отстает от графика и на миллиарды превышает бюджет", - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы. "Мы добьемся того, чтобы удерживать низкую стоимость", - добавил он.
Трамп вступит в должность президента 20 января.
Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов. Израиль намерен приобрести 50 самолетов такого типа более чем по 100 миллионов долларов за изделие.
11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2017 Американские военные направили в Японию новейшие истребители F-35
10.01.2017 ВПК: неудачи минувшего 2016 года
09.01.2017 F-35 и F/A-18E/F - самолеты "не взаимозаменяемые"
05.01.2017 Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
29.12.2016 "Локхид" наращивает персонал по производству F-35
27.12.2016 Истребитель F-35 вступил в схватку за новые миллиарды
26.12.2016 Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителей F-35
26.12.2016 Трамп в ходе личных встреч потребовал у глав Boeing и Lockheed Martin сократить расходы