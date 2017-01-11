Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп вновь пообещал снизить стоимость самолета F-35

12.01.2017 РИА Новости 68 0
0
Понравилась новость?
 0
F-35B
Истребитель F-35B готовится выполнить взлет с четырьмя УАБ GBU-12 Paveway II с лазерным наведением калибра 500 фунтов, подвешенных на крыльевых пилонах
Источник: Petty Officer 3rd Class Kyle Goldberg

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп вновь пообещал снизить стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35, которые начали поступать в войска США.

"Программа отстает от графика и на миллиарды превышает бюджет", - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы. "Мы добьемся того, чтобы удерживать низкую стоимость", - добавил он.

Трамп вступит в должность президента 20 января.

Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов. Израиль намерен приобрести 50 самолетов такого типа более чем по 100 миллионов долларов за изделие.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 12.01 00:41
  • 17
Новый, легкий, фронтовой
  • 12.01 00:33
  • 9
Росгвардия предлагает запретить продажу травматики
  • 11.01 23:58
  • 19
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 11.01 23:51
  • 3992
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.01 23:49
  • 27
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 11.01 22:18
  • 22
Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке
  • 11.01 22:00
  • 8
Американские истребители получат лазеры для самозащиты
  • 11.01 21:51
  • 19
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 11.01 21:30
  • 5
Неисчислимая "Армата"
  • 11.01 20:56
  • 1
Аналитик высоко оценил потенциал российской кибербезопасности
  • 11.01 20:31
  • 1
Томский вуз в 2017 году напечатает детали вертолетных двигателей на 3D-принтере
  • 11.01 20:22
  • 76
Выборы в США 2016
  • 11.01 20:11
  • 2
Хиджаб и тюрбан официально стали частью униформы армии США
  • 11.01 20:06
  • 1
Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
  • 11.01 19:53
  • 8
Генерал предрек десантирование российских войск на Украину с моря
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  