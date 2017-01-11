Трамп вновь пообещал снизить стоимость самолета F-35



Истребитель F-35B готовится выполнить взлет с четырьмя УАБ GBU-12 Paveway II с лазерным наведением калибра 500 фунтов, подвешенных на крыльевых пилонах

Источник: Petty Officer 3rd Class Kyle Goldberg Истребитель F-35B готовится выполнить взлет с четырьмя УАБ GBU-12 Paveway II с лазерным наведением калибра 500 фунтов, подвешенных на крыльевых пилонахИсточник: Petty Officer 3rd Class Kyle Goldberg

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп вновь пообещал снизить стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35, которые начали поступать в войска США.

"Программа отстает от графика и на миллиарды превышает бюджет", - сказал Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировали американские телеканалы. "Мы добьемся того, чтобы удерживать низкую стоимость", - добавил он.

Трамп вступит в должность президента 20 января.

Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов. Израиль намерен приобрести 50 самолетов такого типа более чем по 100 миллионов долларов за изделие.