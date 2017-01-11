Более 70% служащих воронежской научной роты работают в ВПК и Минобороны
|
|
Курсанты ФАРЭО ВУНЦ ВВС ВВА
Источник: Курсанты
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 70% военнослужащих, завершивших службу в научной роте Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина (сформирована в 2013 году в Воронеже) в 2016 году, продолжили научную деятельность в организациях Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил в среду на совещании в Минобороны РФ замначальника академии по научной и учебной работе генерал-майор Владимир Казаков.
"По состоянию на 11 января 2017 года завершили службу в научной роте 179 операторов, из которых 77 заключили контракт о прохождении военной службы и назначены на первичную офицерскую должность с присвоением воинского звания "лейтенант". При этом 41 офицер продолжил службу на научных должностях, а 36 лейтенантов - на инженерных должностях", - сказал Казаков.
По его словам, на предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроился 31 выпускник научной роты.
"Из числа выпускников научной роты, завершивших службу в 2016 году, продолжили военную службу по контракту на офицерских должностях 33 оператора, научную деятельность в научных подразделениях предприятий оборонно-промышленного комплекса - 9 операторов, в сфере информационных технологий - 12", - уточнил Казаков.
11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2017 Около 5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах
12.01.2017 Около пяти тысяч военных ЮВО прошли обучение на компьютерных тренажерах
11.01.2017 Эксперт не исключил, что новейший комплекс "Уран-9" испытают в Сирии
11.01.2017 Поставки в РВСН боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М" и их тренажеров
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
10.01.2017 Сибирские связисты ЦВО получили около десяти командно-штабных машин
10.01.2017 СМИ: "фонари-охранники" защитят режимные объекты Минобороны
05.01.2017 Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов