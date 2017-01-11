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Более 70% служащих воронежской научной роты работают в ВПК и Минобороны

12.01.2017 РИА Новости 72 0
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Источник: Курсанты

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 70% военнослужащих, завершивших службу в научной роте Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина (сформирована в 2013 году в Воронеже) в 2016 году, продолжили научную деятельность в организациях Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил в среду на совещании в Минобороны РФ замначальника академии по научной и учебной работе генерал-майор Владимир Казаков.

"По состоянию на 11 января 2017 года завершили службу в научной роте 179 операторов, из которых 77 заключили контракт о прохождении военной службы и назначены на первичную офицерскую должность с присвоением воинского звания "лейтенант". При этом 41 офицер продолжил службу на научных должностях, а 36 лейтенантов - на инженерных должностях", - сказал Казаков.

По его словам, на предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроился 31 выпускник научной роты.

"Из числа выпускников научной роты, завершивших службу в 2016 году, продолжили военную службу по контракту на офицерских должностях 33 оператора, научную деятельность в научных подразделениях предприятий оборонно-промышленного комплекса - 9 операторов, в сфере информационных технологий - 12", - уточнил Казаков.

11.01.2017
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