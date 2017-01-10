Депутат ГД: Россия находится на первых позициях по кибербезопасности в мире



Леонид Левин

Источник: komitet5.km.duma.gov.ru Леонид ЛевинИсточник: komitet5.km.duma.gov.ru

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что сложно оценивать рейтинг, по которому Россия входить в топ-5 стран мира с самыми развитыми "кибервойсками", не имея данных о методике оценки, при этом депутат подчеркнул, что с точки зрения защиты от хакерства российские специалисты находятся на передовых позициях.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Zecurion Analytics сообщила, что по уровню развития так называемых кибервойск - специализированных подразделений по кибербезопасности для военных или разведывательных целей - Россия может входить в топ-5 государств мира.

Левин отметил, что, не зная методики оценки и его принципам, трудно давать оценку любому рейтингу.

"Давать оценки, в какой стране больше специалистов по шпионажу и кибервойскам, мне не совсем корректно, потому что в данной ситуации речь идет о нарушениях законодательства той или иной страны, в которой подобного рода действия происходят. Здесь мне сложно оценивать подобного рода подход", - сказал РИА Новости Левин.

"Если мы говорим о специалистах по защите данных, по обеспечению безопасности наших информационных систем, то их надо, наверное, называть не хакерами, а IT-специалистами, которые работают в сфере обеспечения безопасности. И у нас есть большой опыт, и наработки", - отметил депутат.

По его словам, что очень много продуктов софта, разработчиками которых являются отечественные компании и специалисты, востребованы не только в России, но и мире.

"Здесь можно говорить о том, что с точки зрения защиты от подобного рода кибератак и хакерства в нашей стране широко распространены и в вопросах безопасности наши специалисты находятся на передовых позициях и с точки зрения людей, и с точки зрения программ", - подчеркнул он.